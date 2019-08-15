Болтон заявил, что Россия украла технологии США
Советник Дональда Трампа уверен, что Москва создает новое гиперзвуковое оружие на основе похищенных американских технологий.
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Вашингтона. Об этом он сказал в интервью радиостанции The Voice of America.
Комментируя взрыв на полигоне в Архангельской области Болтон заявил, что ему известно больше, чем он может сказать.
"Этот (инцидент) свидетельствует о том, что, хотя российская экономика приблизительно размером с нидерландскую, она (Россия) все же тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, (но и) создавать новые виды средств доставки - гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий", - подчеркнул советник Трампа.
По его версии, "этот потенциал и возможность того, что другие страны (смогут) заполучить его, остается реальной проблемой для США и их союзников".
"Это пример того, что Россия пытается добиться технического прогресса в своих возможностях по доставке ядерного оружия. Очевидно, что что-то здесь пошло не так", - указал Болтон.
Напомним, 8 августа на полигоне Минобороны РФ в Архангельской области произошел взрыв.
В Росатоме сообщили, что инцидент произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Погибли пять специалистов компании.
В Минобороны РФ заверили, что радиационный фон после происшествия в норме.
Разведка США подозревает, что в Архангельской области взорвался прототип крылатой ракеты Буревестник, которую НАТО называет SSC-X-9 Skyfall.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
ЧТО ТАМ С НОВОЙ ВЕРСИЕЙ ЗАПОРА , СЛАВУТЫ ИЛИ ЕЩЕ КАКОЙ УКРОПНОЙ ДРОЧИ ? )))
СНЕСЛИСЯ!!!
ЧТО-ТО ДОЛГО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОНИ ИЩУТ " ВИНОВНЫХ " ....)))
КСТАТИ , НОВЫЙ ПУНКТИК В СПИСОК " ГРЕХОВ " РОССИИ НАРЯДУ С БОИНГОМ , СКРИПАЛЯМИ , ДОПИНГОМ , ВЫБОРАМИ , НУ И ДАЛЕЕ , ДАЛЕЕ , ЧТО И ТАК ВСЕ ЗНАЮТ , И НА ЧТО СОВЕРШЕННО НЕ НУЖНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ....))