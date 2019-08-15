Болтон заявил, что Россия украла технологии США

Комментируя взрыв на полигоне в Архангельской области Болтон заявил, что ему известно больше, чем он может сказать.

"Этот (инцидент) свидетельствует о том, что, хотя российская экономика приблизительно размером с нидерландскую, она (Россия) все же тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, (но и) создавать новые виды средств доставки - гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий", - подчеркнул советник Трампа.

По его версии, "этот потенциал и возможность того, что другие страны (смогут) заполучить его, остается реальной проблемой для США и их союзников".

"Это пример того, что Россия пытается добиться технического прогресса в своих возможностях по доставке ядерного оружия. Очевидно, что что-то здесь пошло не так", - указал Болтон.