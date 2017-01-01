В Польше разместили вакансию с условием "ноль украинцев" - СМИ

В объявлении было сказано, что на работу ищут поваров, только чтобы это не были граждане Украины.

В Польше Центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения готовит обращение в прокуратуру из-за объявления о поиске сотрудников, которое разместил в интернете один из гдыньских ресторанов. Об этом сообщает Польское радио.

В объявлении было сказано, что на работу ищут поваров, только чтобы это не были граждане Украины - "ноль украинцев или других подобных" (zero Ukrai'nc'ow czy innych podobnych).

В ресторане заявили, что объявление стало проявлением необдуманного решения только одного человека, а остальные работники заведения не имеют ничего общего с этим неуместным сообщением.

"Мы убеждены, что автор объявления также обнародует соответствующие извинения", - сказал адвокат владельцев ресторана.

После того, как это объявление появилось в интернете, оно вызвало волну ненависти, направленной как против работников, так и семьи, которой принадлежит ресторан, "включительно с угрозами сжечь заведение".

За публичные призывы к ненависти на национальной почве в Польше грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее в Польше заявили, что не успевает легализировать трудовых мигрантов из-за большого наплыва.

Напомним, за последние пять лет количество трудовых мигрантов из Украины в Польше выросло в пять раз – с 300 тысяч до примерно 1,5 млн.

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