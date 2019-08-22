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Скандал в Польше: украинцев назвали “недолюдьми”

Комментариев: 32
Ресторан в польском городе Гдыня попал в скандал.
В Польше унизили украинцев
В Польше унизили украинцев
depositphotos.com

В польском городе Гдыня популярный ресторан попал в скандал из-за необдуманного рекламного объявления о поиске сотрудников. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

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В скандальном объявлении сообщалось, что заведение ищет шеф-повара, но есть условие: “zero Ukraińców czy innych podobnych” (“ноль украинцев или других подобных”).

Ситуация заинтересовала польский центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения. Представитель этой организации Конрад Дульковский анонсировал обращение в прокуратуру по поводу преступления - публичного разжигания ненависти на национальной почве. Вероятно, рестораном заинтересуется польская инспекция труда.

В ходе скандала пользователи соцсетей указали заведению на то, что запись ксенофобская. На это представитель ресторана ответил: 

Мы рады всем клиентам, однако недолюдям - нет.

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Однако позже юрист ресторана и представитель владельца адвокат Лукаш Ковальский заявил, что объявление выражает мнение лишь его автора, а остальные работники заведения не имеют ничего общего с этим неуместным заявлением.

Ковальский также отметил, что автор скандального заявления также принесет свои извинения и добавил, что скандал вызвал масштабную волну ненависти к сотрудникам и владельцу ресторана. Некоторые грозились сжечь заведение.

Напомним, в Сети опубликовано видео, как польский пан избивает зонтиком заробитчан. На видео зафиксирован конфликт между польским паном и украинским заробичатнином.

 

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Теги: Польша, Гдыня, Украина, заробитчане
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Комментариев (36)
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Антибес    22.08.2019, 11:05
Оценка:  0
Антибес
На правах антитроллинга:ники ShakhterDonetsk,Letohradek,Woodbr other,РасходПатронов,Splash_in_wa ter,НочьБобра,СветБобра,Dorian,Ла птев,Krolikoff_net и прочие-ники умалишённой пенсионерки Виолетты Галутиной.Которая обожает всё американское,молясь на Педю Хyйлошенко,но ненавидит всё украинское.
Зорян_и_Шкиряк    22.08.2019, 11:01
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
М-да... Как говорится, украинцам и собакам вход воспрещён.
ShakhterDonetsk    22.08.2019, 11:04
Оценка:  -2
ShakhterDonetsk
Вас тоже под дискриминацию подставили неужели гавкали не так ?
Зорян_и_Шкиряк    22.08.2019, 11:08
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Да-да! Поэтому я и солидарен со всем украинским народом! )))
ShakhterDonetsk    22.08.2019, 11:10
Оценка:  -1
ShakhterDonetsk
Зорян_и_Шкиряк - а чем вас не удовлетворяет ваш рассейский народ ? Чеченцы опять вас унизили в самой извращенной форме ?
Антибес    22.08.2019, 10:59
Оценка:  -1
Антибес
Старушка Виолетта,о каком туризме в Польшу ты кукарекаешь?В Польше украинских туристов меньше 5% от общего числа украинских граждан.Остальные-гастеры,сидящие в Польше"на птичьих правах",львиная доля которых-нелегалы.Даже легальных работников из Украины зачастую от гoвна не отличают.А про нелегалов и
Антибес    22.08.2019, 11:01
Оценка:  0
Антибес
говорить не следует.Они вообще там ничто.Так что протрезвей,пенсионерка,страдающ ая шизофренией.И опустись на землю. :-)
ShakhterDonetsk    22.08.2019, 11:07
Оценка:  -1
ShakhterDonetsk
Дурик московский. Большинство людей в польше именно туристы. Люди едут на выходные по безвизу, а вечером в воскресенье катят назад. Трудоустройство в польше вполне легально в самых разных сферах. Больше всего не хватает комунальщиков, в том числе и инженерный состав, медсестр, врачей, строителей..
ShakhterDonetsk    22.08.2019, 11:09
Оценка:  -1
ShakhterDonetsk
...в том числе прорабов и инженеров, дорожных работников, всевозможных станочников, сварщиков, моньажников, слесарей и тд. Поляки , ранее занимавшие эти должности , укатили по легальному трудоустройству в Германию, Великобританию, Нидерданды и тд.
ShakhterDonetsk    22.08.2019, 10:54
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
Надо составлять электронный путеводитель по польше, в котором указать места обитания разных дибилов, ксенофобов, фашистов и тд. Что бы наши туристы с этими зверьками никак не пересекались. Большинство населения польши - люди в принципе нормальные.
ЗаУкраину    22.08.2019, 10:57
Оценка:  -1
ЗаУкраину
"шахтер", а теперь смени слово "польши" на Украину, и будет именно то, что ты думал, но не написал..
Зорян_и_Шкиряк    22.08.2019, 11:02
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
5+++ ! Великолепно!
ShakhterDonetsk    22.08.2019, 11:12
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
В Украине дискериминации нет совсем. Можно было бы клеить на рестораны наклейки типа - "вход с поляком запрещен". Но ведь никто не делает. Просто люди умнее.
Антибес    22.08.2019, 10:45
Оценка:  -2
Антибес
Польша-страна более могущественная по сравнению с нашей охреНэнькой.Начиная с менталитета людей и заканчивая платежеспособностью граждан.Так что обижаться на правду нам не стоит.Сами заслужили такое своими Майданами,"пэрэмогами"и хроническим плебейством.
ЗаУкраину    22.08.2019, 10:48
Оценка:  -2
ЗаУкраину
Антибес, да уж нет! Наши свидомиты еще более "гоноровые" чем сами пшеки.Они просто так не сдадутся, одновоременно подтирая панам сраки..))
ShakhterDonetsk    22.08.2019, 10:50
Оценка:  -1
ShakhterDonetsk
Шизофрения у вас прогрессирует
ЗаУкраину    22.08.2019, 11:00
Оценка:  +2
ЗаУкраину
"шахтер" вот ты и прокололся, по З.Фрейду...сам проговорился о своем диагнозе.
Зорян_и_Шкиряк    22.08.2019, 11:04
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Сразу видно, Заукраинец, что Вы не специалист! Ведь шизофренику бессмысленно объяснять его диагноз. Их просто лечат.
VSHIVANKA    22.08.2019, 10:40
Оценка:  0
VSHIVANKA
ПФФФФ.....
ТОЖЕ МНЕ НОВОСТЬ.....
ShakhterDonetsk    22.08.2019, 10:51
Оценка:  -1
ShakhterDonetsk
На вашей россии новостей нет совсем, так хоть что то чужое прочитаете и будет хорошо.
dimasvetik    22.08.2019, 10:29
Оценка:  -2
dimasvetik
ЗаУкраину 22.08.2019, 10:17 Оценка: -3 ЗаУкраину димасвэтик, сначала осиль четыре класса в сельской школе.

Пишу по рашиски так с ошибками, потому что вас рашистов я неуважаю и все что с вами связано, и учить тупой рашиский язык я несобираюсь!
ЗаУкраину    22.08.2019, 10:42
Оценка:  -2
ЗаУкраину
а тепер повтори все що написав, українською мовою. Подивимось як ти володієш рідною, солов'їною..))
Зорян_и_Шкиряк    22.08.2019, 11:06
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Какая прелесть, Димасветик! Вы не хотите написать книгу "Откровения идиота" ? Я уверен, что в/на Украине она будет иметь оглушительный успех. ))
ShakhterDonetsk    22.08.2019, 10:17
Оценка:  -5
ShakhterDonetsk
Был такой мультик при совке , режиссера Кафанова про лису, зайца и кабана, которые обожрались прекрасной халявой, и начали впоследствии плевать в источник этой халявы. Я раньше на знал, про кого этот мультик. Теперь понятно - про польшу. Неблагодарные зверушки кончили там очень печально.
ЗаУкраину    22.08.2019, 10:16
Оценка:  -1
ЗаУкраину
Ничего нового и удивительного. Пшеки никогда хо.хлов за людей и не считали. Пся крэв, быдло,холоп...самые ходовые выражения "панов" в отношениии к рабам. Пчитайте в гугле что такое МЕДНЫЙ БЫК, по отношению к пленным казакам. Да и украинцы к пшекам относятся так же.
ShakhterDonetsk    22.08.2019, 10:21
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
Вас рассиан поляки так же за людей не считают . Вспомните Евро 2012. При появлении рассиан в польских городах, им просто били морды и унижали как могли.
ЗаУкраину    22.08.2019, 10:28
Оценка:  -2
ЗаУкраину
мне давно как то пох на рассиян. Хотелось бы от таких как тЫ, "патентованных" патрийотов избавиться, а там уж Украина сама разберется как с пшеками далее жить по соседству.
ShakhterDonetsk    22.08.2019, 10:47
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
ЗаУкраину-сами хоть раз в Украине были ? Судя по вашим текстам, вы понятия не имеете где та Украина назодится. Из своей на москвы вы ни разу в жизни никуда не выезжали.
ЗаУкраину    22.08.2019, 10:54
Оценка:  -2
ЗаУкраину
На превеликий жаль, мій І.Франківськ дуже відстає по розвитку як від європи, так і від дикої Росії.Так що знаю я, знаю де і в якій "опі знаходиться Україна, завдяки такому бидлу як ти, "шахтер".
ShakhterDonetsk    22.08.2019, 11:13
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
За якцапию - какие еще города Украины вы нашли на своей рассейской карте на москве
atos    22.08.2019, 10:12
Оценка:  -1
atos
Тоже мне новость это все цивилизованые люди знают, тупиковая нация, пожрать/посрать, как нутрии
dimasvetik    22.08.2019, 10:15
Оценка:  -2
dimasvetik
неудевлюсь если владелец ресторана окажится рашистом
ЗаУкраину    22.08.2019, 10:17
Оценка:  -5
ЗаУкраину
димасвэтик, сначала осиль четыре класса в сельской школе.
ShakhterDonetsk    22.08.2019, 10:20
Оценка:  +1
ShakhterDonetsk
Заякцапию - русский язык повсеместно умирает. Зачем его учить ?
ЗаУкраину    22.08.2019, 10:45
Оценка:  -3
ЗаУкраину
"шахтер", так зачем ты себя мучаешь, зачем на БМ отираешься? Песдуй на укроязычные сайты, и там отдыхай себе..))
ShakhterDonetsk    22.08.2019, 10:49
Оценка:  +1
ShakhterDonetsk
Заякцапию - вас переполняет печально известная рассейская культурка. Вам пора на дырку в полу, пока всю тролеферму не обдрыстали.
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