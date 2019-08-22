Скандал в Польше: украинцев назвали “недолюдьми”

Ресторан в польском городе Гдыня попал в скандал.

В польском городе Гдыня популярный ресторан попал в скандал из-за необдуманного рекламного объявления о поиске сотрудников. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

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В скандальном объявлении сообщалось, что заведение ищет шеф-повара, но есть условие: “zero Ukraińców czy innych podobnych” (“ноль украинцев или других подобных”).

Ситуация заинтересовала польский центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения. Представитель этой организации Конрад Дульковский анонсировал обращение в прокуратуру по поводу преступления - публичного разжигания ненависти на национальной почве. Вероятно, рестораном заинтересуется польская инспекция труда.

В ходе скандала пользователи соцсетей указали заведению на то, что запись ксенофобская. На это представитель ресторана ответил:

Мы рады всем клиентам, однако недолюдям - нет.

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Однако позже юрист ресторана и представитель владельца адвокат Лукаш Ковальский заявил, что объявление выражает мнение лишь его автора, а остальные работники заведения не имеют ничего общего с этим неуместным заявлением.

Ковальский также отметил, что автор скандального заявления также принесет свои извинения и добавил, что скандал вызвал масштабную волну ненависти к сотрудникам и владельцу ресторана. Некоторые грозились сжечь заведение.

Напомним, в Сети опубликовано видео, как польский пан избивает зонтиком заробитчан. На видео зафиксирован конфликт между польским паном и украинским заробичатнином.

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