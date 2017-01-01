После встречи с Болтоном Лукашенко собирал арбузы с девушками

На приусадебном участке президент Беларуси собирал арбузы, а ему помогали молодые девушки. Так Лукашенко отметил свой 65-ый день рождения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в Минске с советником президента США Джоном Болтоном, а после встречи отправился на сбор арбузов вместе с девушками. Об этом сообщает БелТА в пятницу, 30 августа.

Лукашенко почти сразу отправился на приусадебный участок, где ему помогали собирать арбузы молодые девушки. Он кидал арбуз в руки блондинке и считал количество собранных арбузов.

Стоит отметить, что Лукашенко отправился собирать арбузы в свой день рождения. 30 августа ему исполнилось 65 лет.

Напомним, что ранее Лукашенко предложил Болтону "перезагрузку отношений", а также подарил Трампу кортик.

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