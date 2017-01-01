Берлин извинился перед поляками за Вторую мировую

В разбомбленном 1 сентября 1939 года польском городе Велюнь президент Германии признал военные преступления, совершенные немцами.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер признал совершенные немцами военные преступления и преступления против человечности во время Второй мировой войны в Польше.

Об этом он сказал в воскресенье, 1 сентября, во время церемонии памяти жертв Второй мировой войны, которая состоялась в польском городе Велюнь.

"Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Склоняем головы перед польскими жертвами немецкого насильственного господства. И я прошу прощения", - сказал Штайнмайер во время своей речи, цитирует агентство новостей dpa.

Эти слова президент Германии произнес на намецком и польском языках.

"Мы никогда не будем забывать. Мы хотим и будем помнить. И принимаем ту ответственность, которую дает нам наша история", - сказал он.

Штайнмайер также добавил, что ответственность немцев за Вторую мировую войну "не пройдет".

Он указал на то, что несмотря на все ужасы истории, Польша и Германия сумели протянуть друг другу руку примирения.

Памятное мероприятие в городе Велюнь состоялось 1 сентября рано утром еще до восхода солнца. Кроме Штайнмайера, в нем принял также участие и президент Польши Анджей Дуда.

В своем выступлении Дуда подчеркнул, что "Вторая мировая война изменила мир" и об этом никогда нельзя забывать. Кроме того, он поблагодарил немецкого коллегу, что тот прибыл в Велюнь и заглянул правде в глаза.

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1 сентября 1939 в 4:40 самолеты люфтваффе Гитлера начали массированные бомбардировки этого польского города. Хотя Велюнь не имел никакого военного или стратегического значения, это польский город, который в то время насчитывал около 15 тысяч жителей, понес огромные разрушения.

Тогда от немецких бомб погибло более тысячи горожан - мужчин, женщин и детей, напоминает информагентство epd. Многочасовые интенсивные бомбардировки разрушили до 70 процентов города. Центр Велюня был разрушено на 90 процентов.

Всего для участия в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, проводимых в Польше, прибыло более 250 приглашенных иностранных гостей.

Среди гостей канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Франции Эдуар Филипп и премьер-министр Бельгии и будущий президент Европейского Совета Шарль Мишель, представители Еврокомиссии, а также президент Украины Владимир Зеленский и главы государств и правительств таких стран, как Чехия, Литва, Словакия, Хорватия и Венгрия.

В списке приглашенных был и президент США Дональд Трамп. Однако из-за приближения урагана Дориан к побережью США он отказался приехать. США будет представлять на этих памятных мероприятиях вице-президент Майк Пенс.

Мероприятия по чествованию жертв крупнейшего вооруженного конфликта в истории человечества состоятся в Варшаве и в Гданьске.

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