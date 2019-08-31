Беспорядки в Гонконге: в ход пошли водометы с несмываемой краской

В столкновениях демонстрантов с полицией пострадали более 30 человек. Власти обещают не вводить режим ЧП.

В ходе столкновений между полицией и демонстрантами в Гонконге был госпитализирован 31 человек, сообщает RTHK. По данным радиостанции, большинство из них уже покинули больницы, пятеро пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Накануне в Гонконге вновь прошли многотысячные несанкционированные акции протеста. Акции не прекращаются с июня. Поводом стал закон об экстрадиции, который, как считают митингующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

31 августа полиция впервые применила против демонстрантов водометы с несмываемой синей краской. По ней протестующих можно будет вычислить и после окончания акции.

BLUE DYE: Police spray blue dye from water cannon trucks at #antiELAB protesters outside Hong Kong's Legislative Council offices in Admiralty #HongKongProtests # pic.twitter.com/raXVJIFrXR — Bloomberg TicToc (@tictoc) August 31, 2019

Сейчас власти Гонконга ищут способы прекратить массовые манифестации и беспорядки в этом специальном административном районе Китая.

Глава Гонконга Кэрри Лам провела за закрытыми дверями встречу с представителями протестующей молодежи, но - безрезультатно. Она пообещала не вводить чрезвычайное положение, но путей выхода из тупика не предложила.

О прочинах массовых протестов подробно в материале Корреспондент.net Пекин готовит армию. Кровавые протесты в Гонконге.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet