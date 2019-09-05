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В Малайзии отказались считать РФ виновной в трагедии МН17

Комментариев: 8
Премьер-министр страны считает, что это неправильно.
Фото с места крушения
Фото с места крушения
EPA/UPG

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад сделал скандальное заявление касательно сбитого боинга МН17 в небе над Донбассом. Об этом сообщает РИА Новости.

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Премьер Малайзии считает, что проведенное расследование не было действительно интернациональным и основывалось на позиции пострадавших от катастрофы людей, чьи взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными. Сама же Малайзия получила доступ материалами расследования после того, как были представлены доклады.

Нам нужен действительно нейтральный орган, который мог бы провести расследование, - заявил премьер-министр.

Кроме того, Мохамад отметил, что нет веских оснований для того, чтоб считать Россию виновной в катастрофе МН17. Нужно дополнительное расследование.

Я думаю, что в России сейчас не лучшие отношения с Западом. Но с другой стороны, нужно найти виновную страну, связанную со страховыми выплатами, - добавил он.

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Также Мохамад не верит, что следствию удалось точно установить, кто именно стрелял по лайнеру.

Напомним, Путин требует выдачи подозреваемого по делу МН17 Цемаха. Командир роты наемников в 2014-м в Снежном является одним из подозреваемых в расследовании гибели “Боинга МН-17“.

 

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Теги: МН17, Малайзия, боинг, Махатхир Мохамад, РФ
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Комментариев (8)
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VSHIVANKA    05.09.2019, 12:21
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ЭТО ОЧЕВИДНО ИЗНАЧАЛЬНО.....)))
Бигсэм    05.09.2019, 12:17
Оценка:  0
Бигсэм
Если за пять лет общими усилиями подставить Россию не удалось, то, очевидно, кто-то другой там засветился, кого называть нельзя.
КимЧенПых    05.09.2019, 12:16
Оценка:  +1
КимЧенПых
анекдот
Антибес    05.09.2019, 12:11
Оценка:  -1
Антибес
Толсто,старушка Виолетта.Попробуй пернуть что-нибудь потоньше.Например про то что Россия купила заодно и следствие по этому делу,которое за 5 лет так и не доказало причастность России к этому преступлению.
Letohradek    05.09.2019, 12:05
Оценка:  +1
Letohradek
Рашисты купили премьера Малайзии.
Антибес    05.09.2019, 11:56
Оценка:  -3
Антибес
Опля!Очередной нежданчик под штангу всем нашим"патриотам"!Потихо ньку мир осознаёт что этот самолёт сбила не Россия,а именно та сторона,которая не закрыла воздушное пространство,а затем цинично сбила этот самолёт,заручившись поддержкой ЦРУ и АНБ.А Россию тупо попытались сделать виновной.Но,как видим,
Антибес    05.09.2019, 11:58
Оценка:  -2
Антибес
все эти попытки провалились.Ведь при"явной"вине России в уничтожении этого самолёта,доказательств этой вины так никто и не предоставил за 5 лет.Петьке-маньяку большой привет!
addinol2008    05.09.2019, 11:37
Оценка:  +3
addinol2008
его бы в этот самолет
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