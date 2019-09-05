В Малайзии отказались считать РФ виновной в трагедии МН17

Премьер-министр страны считает, что это неправильно.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад сделал скандальное заявление касательно сбитого боинга МН17 в небе над Донбассом. Об этом сообщает РИА Новости.

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Премьер Малайзии считает, что проведенное расследование не было действительно интернациональным и основывалось на позиции пострадавших от катастрофы людей, чьи взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными. Сама же Малайзия получила доступ материалами расследования после того, как были представлены доклады.

Нам нужен действительно нейтральный орган, который мог бы провести расследование, - заявил премьер-министр.

Кроме того, Мохамад отметил, что нет веских оснований для того, чтоб считать Россию виновной в катастрофе МН17. Нужно дополнительное расследование.

Я думаю, что в России сейчас не лучшие отношения с Западом. Но с другой стороны, нужно найти виновную страну, связанную со страховыми выплатами, - добавил он.

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Также Мохамад не верит, что следствию удалось точно установить, кто именно стрелял по лайнеру.

Напомним, Путин требует выдачи подозреваемого по делу МН17 Цемаха. Командир роты наемников в 2014-м в Снежном является одним из подозреваемых в расследовании гибели “Боинга МН-17“.

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