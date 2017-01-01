ФСБ задержала двух украинцев на админгранице Крыма

Задержанные якобы находились в федеральном розыске за мошенничество и кражи.

ФСБ России задержала двух украинцев на административной границе между Херсонской областью и АР Крым. Об этом сообщает “Крым.Реалии“ со ссылкой на пограничное управление ФСБ в Крыму.

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По имеющейся информации, оба украинца уже находились в федеральном розыске России. Первый из них – 40-летний житель Хмельницкой области – был задержан при въезде в Крым на пункте пропуска “Джанкой“. Россияне разыскивали его с апреля 2019 года “за мошенничество в крупных размерах, которое он совершил на территории полуострова“.

Второй украинец был задержан при выезде из Крыма на пункте пропуска “Армянск“. Его россияне подозревают в “совершении кражи со значительным ущербом“, за что разыскивали с 2016 года.

Имена, фамилии и какие-либо иные подробности касательно личности задержанных украинцев не сообщаются.

Напомним, помощник Зеленского рассказал, сколько украинцев сегодня удерживается в РФ. Счет идет на сотни.

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