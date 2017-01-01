Организатору "выборов" в Крыму объявили подозрение

Также подозрение объявили заместителю "главы избиркома".

Прокуратура АРК передаст в суд дело по "выборам" в Крыму EPA/UPG

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Прокуратура АРК сообщила о подозрении человеку, принимавшему участие в организации и проведении “референдума“ и “выборов“ на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщила прокуратура АРК, передает УНН.

О подозрении сообщили организатору и заместителю так называемого “избиркома“ в оккупированном Крыму. В прокуратуре напомнили 8 сентября в Крыму были незаконно проведены выборы депутатов в оккупационный “Госсовет Республики Крым“ и “местные советы“.

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“Так называемые выборы, которые вчера незаконно состоялись на территории временно оккупированного полуострова, нарушают нормы законодательства, не признаются в Украине и мире", - подчеркнул прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

"В настоящее время организатору и его заместителю сообщено о подозрении. В ближайшее время обвинительный акт в отношении главы “Избирательной комиссии Республики Крым“ будет направлен в суд“, - отметил он.

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По данным прокуратуры, проведение указанных незаконных выборов обеспечивала, в том числе гражданка Украины, которая в марте 2014 года вошла в состав незаконно созданной “Избирательной комиссии Республики Крым“. Там она принимала участие в подготовке и проведении незаконного “референдума“.

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Ей было сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершении действий, направленных на захват государственной власти.

Напомним, ранее три страны сообщили о непризнании "выборов" в Крыму.

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