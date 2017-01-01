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В Кремле поддержали “нормандскую встречу”, но хотят подготовиться

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В Кремле ответили на заявление главы МИД Украины касательно готовности к переговорам.
Песков отреагировал на заявление Пристайко
Песков отреагировал на заявление Пристайко
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Кремль оперативно прокомментировал заявление Вадима Пристайко касательно того, что украинский президент Владимир Зеленский готов к переговорам в “нормандском формате”. Об этом передает УНИАН.

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Российская сторона не против проведения встречи в “нормандском формате”. Между тем, серьезные переговоры должны быть подготовлены. Об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В целом подтверждается политическая воля на возобновление работы в “нормандском формате” на высшем уровне, но президент (РФ, - ред.) каждый раз подчеркивает необходимость субстантивной подготовки такой встречи с тем, чтобы она была максимально результативной, - заявил Песков.

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Напомним, ранее Пристайко заявил, что Зеленский хочет провести “нормандскую встречу” в этом месяце. Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам.

 

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Теги: Кремль, Песков, Путин, Зеленский, переговоры
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