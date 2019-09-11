Россия будет строить десантные вертолетоносцы в оккупированной Керчи
Российское Министерство обороны планирует заказать керченскому судостроительному заводу “Залив“ постройку двух универсальных десантных кораблей (УДК). Их закладка на верфи должна начаться в мае 2020 года, сообщают российские СМИ.
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По имеющейся неофициальной информации, водоизмещение кораблей составит до 15 тысяч тонн. Каждый из них сможет нести на борту не менее 10 вертолетов и некоторое количество десантных катеров.
Первый из двух кораблей планируется передать флоту до конца 2027 года. Второй, вероятно, будет сдан в эксплуатацию в начале 2030-х годов.
Напомним, оккупанты осудили 59 жителей Крыма за отказ проходить срочную службу в ВС РФ. Всего Россия призвала на срочную военную службу более 12 тыс. жителей Крыма.
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Не будет ему царствия, в т.ч. и небесного, гореть ему в аду.
И не подписано, что Фотка иллюстративная.
Опять раша спёрла?
Как раз к 2030-му справятся.
Может будильник и наладится...