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Россия будет строить десантные вертолетоносцы в оккупированной Керчи

Комментариев: 15
По неофициальной информации первые два корабля будут построены до конца следующего десятилетия.
Россия будет строить боевые корабли в Керчи
Россия будет строить боевые корабли в Керчи
Мишель Плассар/ТАСС

Российское Министерство обороны планирует заказать керченскому судостроительному заводу “Залив“ постройку двух универсальных десантных кораблей (УДК). Их закладка на верфи должна начаться в мае 2020 года, сообщают российские СМИ.

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По имеющейся неофициальной информации, водоизмещение кораблей составит до 15 тысяч тонн. Каждый из них сможет нести на борту не менее 10 вертолетов и некоторое количество десантных катеров.

Первый из двух кораблей планируется передать флоту до конца 2027 года. Второй, вероятно, будет сдан в эксплуатацию в начале 2030-х годов.

Напомним, оккупанты осудили 59 жителей Крыма за отказ проходить срочную службу в ВС РФ. Всего Россия призвала на срочную военную службу более 12 тыс. жителей Крыма.

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Теги: Крым, Керч, корабли, флот России
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Комментариев (15)
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Lyonya-Space    11.09.2019, 12:39
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Я так понимаю, лилипутин намети себе ещё 10-к лет царствия!
Не будет ему царствия, в т.ч. и небесного, гореть ему в аду.
BROKER666    11.09.2019, 12:21
Оценка:  0
BROKER666
долбойопы... нафига в Чёрном море корабли такого класса? тем более 2 штуки? - ведь неизвестно как через 10 лет будут обстоять отношения ордынцев с Турцией - могут и не пропустить через Босфор...
Зорян_и_Шкиряк    11.09.2019, 12:27
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Да Вы, батенька, стратег! ))
Lyonya-Space    11.09.2019, 12:16
Оценка:  0
Lyonya-Space
А на фотке почему-то Мистраль...
И не подписано, что Фотка иллюстративная.
Опять раша спёрла?
Зорян_и_Шкиряк    11.09.2019, 12:18
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Это БигМир, детка! ))) Неужто ещё не привыкли?!
VSHIVANKA    11.09.2019, 12:10
Оценка:  -5
VSHIVANKA
А ЧЕ ТАМ НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ , РЖАВОЕ КОРЫТО ПОД НАЗВАНИЕМ украина НА МЕТАЛЛ УЖЕ ПОРЕЗАЛИ , С РАБОЧИМИ ПО ЗАРПЛАТЕ РАСЧИТАЛИСЬ ?)))))
Lyonya-Space    11.09.2019, 12:13
Оценка:  +4
Lyonya-Space
Капельки от вшей себе на загривок накапай, субака дика!
Via_dolorosa    11.09.2019, 12:19
Оценка:  +1
Via_dolorosa
Всё у нас ватник хорошо даже не смотря на ваши прогнозы по типа скорой нашей погибели. Оказ. можно жить и без расии.
Lyonya-Space    11.09.2019, 12:02
Оценка:  0
Lyonya-Space
Кузю обточить напильниками - и 1 готов.
Как раз к 2030-му справятся.
Колишній-східняк    11.09.2019, 11:50
Оценка:  +2
Колишній-східняк
до конца следующего десятилетия можно и не дожить
ПНХ    11.09.2019, 12:09
Оценка:  -3
ПНХ
какламы не будет? не надо так резко...
Lyonya-Space    11.09.2019, 12:12
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Нет, путю грибочками накормят.
Сеемма    11.09.2019, 11:43
Оценка:  +2
Сеемма
Ржем на диванах, меняем памперсы.
Lyonya-Space    11.09.2019, 12:01
Оценка:  0
Lyonya-Space
Посмотрите сеансы Кашпировского!
Может будильник и наладится...
Хитрый-Лис    11.09.2019, 11:36
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
Строить не значить построить
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