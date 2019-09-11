Россия будет строить десантные вертолетоносцы в оккупированной Керчи

По неофициальной информации первые два корабля будут построены до конца следующего десятилетия.

Российское Министерство обороны планирует заказать керченскому судостроительному заводу “Залив“ постройку двух универсальных десантных кораблей (УДК). Их закладка на верфи должна начаться в мае 2020 года, сообщают российские СМИ.

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По имеющейся неофициальной информации, водоизмещение кораблей составит до 15 тысяч тонн. Каждый из них сможет нести на борту не менее 10 вертолетов и некоторое количество десантных катеров.

Первый из двух кораблей планируется передать флоту до конца 2027 года. Второй, вероятно, будет сдан в эксплуатацию в начале 2030-х годов.

Напомним, оккупанты осудили 59 жителей Крыма за отказ проходить срочную службу в ВС РФ. Всего Россия призвала на срочную военную службу более 12 тыс. жителей Крыма.

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