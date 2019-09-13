Россия: Война в Сирии окончена

Лавров заявил, что страна возвращается к "нормальной мирной жизни". При этом он добавил, что там все еще есть "очаги напряженности".

Сергей Лавров заявил, что война в Сирии окончена

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Об этом он сказал в интервью российской газете Труд, опубликованном в пятницу, 13 сентября.

"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни", - сказал Лавров.

Чиновник также отметил, что в стране сохраняются "очаги напряженности". Это касается не подконтрольных сирийскому правительству территорий - в провинции Идлиб и в районе восточного берега реки Евфрат.

Лавров считает, что первоочередные задачи в Сирии сейчас - оказание гуманитарной помощи и поддержка политического процесса по урегулированию кризиса в стране.

Напомним, что еще в конце июля в сирийском Идлибе погибли более 60 человек при авиаударах. В августе сирийская армия объявила о возобновлении военной операции против террористических группировок в провинции Идлиб, как заявлялось, из-за несоблюдения боевиками режима прекращения огня.

Обе стороны конфликта считают друг друга виновными в нарушении меморандума о стабилизации ситуации, подписанного 17 сентября 2018 года в Сочи в присутствии президентов России и Турции.

С 31 августа армия Сирии в одностороннем порядке прекратила боевые действия в Идлибе.

Возрождение ИГИЛ. Пентагону не хватает сил в Сирии

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet