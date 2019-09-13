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В Кремле недовольны призывом Зеленского к Западу о продлении санкций против РФ

Комментариев: 5
Песков озвучил позицию Кремля.
В Кремле недовольны заявлениями Зеленского
В Кремле недовольны заявлениями Зеленского
Getty Imagesotoryh-vydala-Ukraina

В Кремле крайне недовольны заявлением Зеленского касательно необходимости продления антироссийских санкций со стороны Запада.

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Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии для издания ТАСС.

Песков отметил, что в Кремле этот призыв Зеленского к Западу со сцены форума, который сегодня посетил украинский президент, крайне негативно восприняли.

Отрицательно (восприняты слова Зеленского в Кремле, - ред.). Мы все знаем, есть уже набор тезисов, может быть они уже стали тривиальными, но этот набор уже неоднократно доказал свою правоту, - сказал Песков.

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Кроме того, Песков отметил, что санкции - это "обоюдоострое оружие, которое не приносит никому пользы, не помогло решить проблему, противоречит международному праву". По словам пресс-секретаря Путина, в Кремле "гораздо больше импонируют слова, которые слышно из Киева о том, что там готовится подробная дорожная карта по выполнению обязательств украинской стороны относительно имплементации положений минских договоренностей".

Напомним, Зеленский сегодня сказал, что санкции против РФ - “это налог ради мира”. Зеленский заговорил о необходимости сохранения санкций против РФ.

 

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Теги: Зеленский, Путин, Кремль, санкции, Песков
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Комментариев (6)
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Антибес    13.09.2019, 17:48
Оценка:  0
Антибес
"Санкции-ради санкций"!Именно под таким лозунгом действуют эти"демократы" вот уже шестой год подряд.Посмотрим как эти"цивилизованные"един одушно введут санкции против Израиля,за планы последнего аннексировать чужие территории. :-)
ЛаптиВверх    13.09.2019, 16:56
Оценка:  +3
ЛаптиВверх
Видно не сладко с санкциями! Но кочевряжатся в Немытой.. Пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Мол, нам все нипочем, мы сильные! Хоть в трусах с балалайкой, но у нас "асобый пудь"!!!
WTF2wft    13.09.2019, 16:56
Оценка:  +4
WTF2wft
И что с того, что оккупанты "недовольны" чем-то?
WTF2wtf    13.09.2019, 17:04
Оценка:  0
WTF2wtf
Или российские оккупанты уже вернули Украине захваченные Крым и Донбасс???
Духовный_скреп    13.09.2019, 16:44
Оценка:  +3
Духовный_скреп
Пучеглазый опять х#йню какую-то несёт.От уж эти мокши смешные.
fulminate    13.09.2019, 16:43
Оценка:  +3
fulminate
Ну полезные же санкции. Или ус великому пу противоречить решил? Благодарите Зеню. Он добро россии несет)))
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