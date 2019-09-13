В Кремле недовольны призывом Зеленского к Западу о продлении санкций против РФ

Песков озвучил позицию Кремля.

В Кремле крайне недовольны заявлением Зеленского касательно необходимости продления антироссийских санкций со стороны Запада.

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Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии для издания ТАСС.

Песков отметил, что в Кремле этот призыв Зеленского к Западу со сцены форума, который сегодня посетил украинский президент, крайне негативно восприняли.

Отрицательно (восприняты слова Зеленского в Кремле, - ред.). Мы все знаем, есть уже набор тезисов, может быть они уже стали тривиальными, но этот набор уже неоднократно доказал свою правоту, - сказал Песков.

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Кроме того, Песков отметил, что санкции - это "обоюдоострое оружие, которое не приносит никому пользы, не помогло решить проблему, противоречит международному праву". По словам пресс-секретаря Путина, в Кремле "гораздо больше импонируют слова, которые слышно из Киева о том, что там готовится подробная дорожная карта по выполнению обязательств украинской стороны относительно имплементации положений минских договоренностей".

Напомним, Зеленский сегодня сказал, что санкции против РФ - “это налог ради мира”. Зеленский заговорил о необходимости сохранения санкций против РФ.

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