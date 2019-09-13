Разработчик Javelin рассказал о надежности ПТРК

Эксплуатация противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin запланирована до 2050 года.

Надежность противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin превышает 94 процента, утверждает в Twitter один из разработчиков ПТРК американская компания Raytheon.

"Javelin испытан в боевых условиях и имеет надежность более 94 процентов. Он может быть развернут с нескольких платформ и использоваться в любых погодных, дневных или ночных операциях. Также разработаны и продемонстрированы дистанционные пусковые установки для наземных транспортных средств", - говорится на сайте компании.

Did you know that the Javelin system has a greater than 94 percent reliability rate? It can be deployed from multiple platforms and used in any type of conditions. See more: https://t.co/eIaOZRBWEO pic.twitter.com/d3VDdsziQe — Raytheon (@Raytheon) September 13, 2019

Там же отмечается, что эксплуатация FGM-148 Javelin запланирована до 2050 года.

Ранее сообщалось, что Украина и США согласовывают условия дополнительных поставок Javelin по просьбе украинской стороны.

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