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Разработчик Javelin рассказал о надежности ПТРК

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Эксплуатация противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin запланирована до 2050 года.

Надежность противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin превышает 94 процента, утверждает в Twitter один из разработчиков ПТРК американская компания Raytheon.

"Javelin испытан в боевых условиях и имеет надежность более 94 процентов. Он может быть развернут с нескольких платформ и использоваться в любых погодных, дневных или ночных операциях. Также разработаны и продемонстрированы дистанционные пусковые установки для наземных транспортных средств", - говорится на сайте компании.

 

Там же отмечается, что эксплуатация FGM-148 Javelin запланирована до 2050 года.

Ранее сообщалось, что Украина и США согласовывают условия дополнительных поставок Javelin по просьбе украинской стороны. 

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Теги: армия и вооружение, оружие, Военная помощь США Украине, Javelin
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Источник: korrespondent.net

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