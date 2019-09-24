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Российскую делегацию не пустили на Генассамблею ООН

Комментариев: 3
Российские делегаты не получили визы в Штаты.
РФ не допустили на Генассамблею ООН
РФ не допустили на Генассамблею ООН
pravdainform.com.ua

Членам российской делегации отказали в получении американских виз. Из-за этого они не попадут на Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций.

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Об этом передает Интерфакс, ссылаясь на комментарий главы комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который также был одним из членов российской делегации.

Генассамблея стартовала еще в понедельник, между тем россияне планировали вылететь в Нью-Йорк сегодня, 24 сентября. Однако американских виз им не выдали, ссылаясь на “технические причины”. Сам Косачев назвал ситуацию "возмутительной акцией, не имеющей объяснений и оправданий."

Свое мнение по этому поводу обнародовала представительница МИД РФ Мария Захарова. На своей странице в Facebook она написала, что не считает "состоятельными" объяснения американцев.

Инцидент станет центральной темой со стороны России на ближайшей встрече главы министерства Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Майка Помпео, - заявила Захарова.

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Она добавила, что этот жест показал неуважение американской стороны к стране, которая является членом ООН.

Напомним, Зеленский прилетел в США. Президент Владимир Зеленский начал рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

 

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Теги: Захарова, Косачев, ООН, Генассамблея ООН
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Комментариев (4)
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WTF2wtf    24.09.2019, 13:40
Оценка:  0
WTF2wtf
Не дали визы и "сопровождающим лицам" ... америкосы Скабееву с другими упорышами нах послали?
Владыко!!    24.09.2019, 13:28
Оценка:  +2
Владыко!!
позорище! Самые вяликие делегаты остались на сраной рашке, бо им визы не дали)))
США ставят рашку в стойло.
lusyika    24.09.2019, 13:14
Оценка:  +2
lusyika
Там збираються розумні люди...а дебілам що там робити?????
Via_dolorosa    24.09.2019, 13:12
Оценка:  +4
Via_dolorosa
Скрепы должны жить у себя на родине, а не шастать по заграницам. Иж чего к буржуям захотели.
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