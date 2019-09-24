Российскую делегацию не пустили на Генассамблею ООН

Российские делегаты не получили визы в Штаты.

Членам российской делегации отказали в получении американских виз. Из-за этого они не попадут на Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций.

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Об этом передает Интерфакс, ссылаясь на комментарий главы комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который также был одним из членов российской делегации.

Генассамблея стартовала еще в понедельник, между тем россияне планировали вылететь в Нью-Йорк сегодня, 24 сентября. Однако американских виз им не выдали, ссылаясь на “технические причины”. Сам Косачев назвал ситуацию "возмутительной акцией, не имеющей объяснений и оправданий."

Свое мнение по этому поводу обнародовала представительница МИД РФ Мария Захарова. На своей странице в Facebook она написала, что не считает "состоятельными" объяснения американцев.

Инцидент станет центральной темой со стороны России на ближайшей встрече главы министерства Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Майка Помпео, - заявила Захарова.

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Она добавила, что этот жест показал неуважение американской стороны к стране, которая является членом ООН.

Напомним, Зеленский прилетел в США. Президент Владимир Зеленский начал рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.