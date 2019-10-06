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Хороший ремень полезен для ребенка – Лукашенко

Комментариев: 3
Лукашенко признался, что не сторонник того, чтобы наказывать детей, но иногда этого не получается избежать.
Белорусский лидер Александр Лукашенко
Белорусский лидер Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о пользе ремня для детей, сообщается на сайте президента.
 
Белорусский лидер признал, что не является сторонником наказаний для детей, однако отметил, что иногда этого не удается избежать.
 
"Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка", – заявил Лукашенко.
 
Он также рассказал, что его старший сын Виктор Лукашенко в детстве "получал ремнем", а средний – Дмитрий – увидев это, "вел себя спокойнее". Президент Беларуси добавил, что никогда не наказывал младшего пятнадцатилетнего сына, поскольку тот "этого не заслуживал".

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Напомним, в августе Лукашенко на своем приусадебном участке собирал арбузы, а помогали ему молодые девушки.

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Теги: дети, Беларусь, Лукашенко, воспитание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Міні_Ми    07.10.2019, 00:10
Оценка:  0
Міні_Ми
Жахлива заява. Дитячі побої це абсолютно неприйнятно. Вибачте, але в сучасному світі навіть заяви про таке виглядають жахливо. Потрібно міняти свої методи і більше покладатися на науку а не на силу. Ганьба.
Міні_Ми    07.10.2019, 00:13
Оценка:  0
Міні_Ми
Я навіть не стану вдаватися про яких дітей він говорить, грудних або трохи старше. У будь-якому випадку це абсолютно неприйнятна заява.
Boxerogos+    06.10.2019, 23:49
Оценка:  -1
Boxerogos+
Антибеса надо залупой по губам бить ...каждый день )))
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