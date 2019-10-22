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Путин трудоустроил Вышинского: теперь он отвечает за соблюдение прав человека в РФ

Комментариев: 1
Кирилл Вышинский нашел работу.
Вышинский занял должность при Путине
Вышинский занял должность при Путине
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Экс-главред "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого в нашей стране подозревают в госизмене, стал членом Совета по правам человека при президенте России. 

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Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в понедельник, 21 октября.

Российский президент также Путин уволил с должности главы Совета Михаила Федотова "в связи с достижением 70-летнего возраста". Его заменили бывшим ведущим программы "Время" на "Первом канале" Валерием Фадеевым.

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Ранее Вышинский получил должность исполнительного директора в пропагандистском информагентстве "Россия сегодня".

Напомним, ранее мы писали, что Вышинский войдет в Совет по правам человека при президенте РФ. Освобожденный Вышинский согласился войти в Совет по правам человека при президенте РФ.

 

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Теги: Вышинский, должность, Совет по правам человека
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Комментариев (2)
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nelci    22.10.2019, 10:40
Оценка:  0
nelci
Украинские власти преподнесли человеку хороший урок нарушений всех мыслимых и не мыслимых прав человека, лучшей кандидатуры на это место там не найти!
Letohradek    22.10.2019, 10:11
Оценка:  -1
Letohradek
Хорошая статья для уродов, ненавидящих все украинское! Гниды, для вас распахнуты все окна и двери на расии!
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