Путин трудоустроил Вышинского: теперь он отвечает за соблюдение прав человека в РФ

Кирилл Вышинский нашел работу.

Экс-главред "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого в нашей стране подозревают в госизмене, стал членом Совета по правам человека при президенте России.

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Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в понедельник, 21 октября.

Российский президент также Путин уволил с должности главы Совета Михаила Федотова "в связи с достижением 70-летнего возраста". Его заменили бывшим ведущим программы "Время" на "Первом канале" Валерием Фадеевым.

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Ранее Вышинский получил должность исполнительного директора в пропагандистском информагентстве "Россия сегодня".

Напомним, ранее мы писали, что Вышинский войдет в Совет по правам человека при президенте РФ. Освобожденный Вышинский согласился войти в Совет по правам человека при президенте РФ.

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