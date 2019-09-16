Вышинский в ноябре обещает вернуться в Киев

Редактор "РИА-Новости" обещает появиться в Украине на следующее заседание суда.

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Руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский приедет в Киев на следующее судебное заседание 6 ноября. Об этом сообщил адвокат Вышинского Игорь Мокин, передает УНН.

"Конечно будет, на следующем заседании обязательно", - сказал Мокин, отвечая на вопрос, вернется ли Вышинский в Киев.

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Также он рассказал, что сегодня Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского на 6 ноября из-за того, что судья в отпуске.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания. Ему инкриминировали совершение государственной измены, квалифицированной по части 1 статьи 111 УК.

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Он стал частью договоренностей в схеме обменами пленными и заключенными между Украиной и РФ по формуле 35 на 35. После освобождения из СИЗО Вышинский уехал в Москву, где позже сообщили о его госпитализации.

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