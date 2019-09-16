Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вышинский в ноябре обещает вернуться в Киев

Комментариев: 3
Редактор "РИА-Новости" обещает появиться в Украине на следующее заседание суда.
Вышинский вернется в Киев к 6 ноября
Вышинский вернется в Киев к 6 ноября
Facebook Кирилла Вышинского

Читай также: "Я заслужил”: Вышинский признался, что получил награды от РФ

Руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский приедет в Киев на следующее судебное заседание 6 ноября. Об этом сообщил адвокат Вышинского Игорь Мокин, передает УНН.

"Конечно будет, на следующем заседании обязательно", - сказал Мокин, отвечая на вопрос, вернется ли Вышинский в Киев.

Читай также: Вышинский назвал фальшивкой заявление о его согласии на обмен

Также он рассказал, что сегодня Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского на 6 ноября из-за того, что судья в отпуске.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания. Ему инкриминировали совершение государственной измены, квалифицированной по части 1 статьи 111 УК.

Читай также: Вышинский все еще подозревается в госизмене

Он стал частью договоренностей в схеме обменами пленными и заключенными между Украиной и РФ по формуле 35 на 35. После освобождения из СИЗО Вышинский уехал в Москву, где позже сообщили о его госпитализации.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Вышинский, Украина, РФ, суд, госизмена
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Woodbrother    16.09.2019, 17:50
Оценка:  +1
Woodbrother
Его можно будет обменять еще на кого то из наших пленных .
xapi3mat    16.09.2019, 18:39
Оценка:  +1
xapi3mat
хорошая идея!
colavova    16.09.2019, 18:46
Оценка:  0
colavova
пустить по-кругу))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь