Акцию против экс-главаря "ДНР" Трапезникова провели также у российского генконсульства в Нью-Йорке.

В Элисте россияне опять протестуют против мэра Трапезникова

В Элисте россияне опять протестуют против мэра Трапезникова

В городе Элиста (столице Калмыкии, республики Российской Федерации) прошел очередной массовый несанкционированный митинг против назначения бывшего и. о. главы самопровозглашенной ДНР Дмитрия Трапезникова мэром Элисты.

Об этом сообщает ресурс Znak.

По разным данным, на улицу города вышли от 650 человек до 4,5 тысяч людей.

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Как рассказывают организаторы, в акции приняли участие не только элистинцы - на митинг приехали жители республики из других городов. Один из организаторов акции Бадма Бюрчиев опубликовал в Facebook фото из Нью-Йорка: у российского генконсульства там также прошла акция против Трапезникова.

Митинг в Элисте длился несколько часов и прошел без задержаний. По его итогам собравшиеся приняли резолюцию.

“Мы объявляем о создании инициативной группы по проведению референдума о введении института прямых выборов главы города Элисты, мы требуем немедленной отставки Трапезникова и рекомендуем ему покинуть Калмыкию, поскольку его пребывание в регионе дестабилизирует обстановку. Требуем распустить элистинское городское собрание, поскольку его депутаты не оправдали доверия. Также требуем от Орлова (сенатор Алексей Орлов - ред.) досрочно прекратить свои полномочия члена Совета Федерации от Калмыкии“, - говорится в документе.

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Напомним, назначение Дмитрия Трапезникова на пост главы Элисты вызвало возмущение жителей города, горожане создали петицию с требованием отстранить его от должности.

Как сообщалось 29 сентября, жители Элисты в республике РФ Калмыкия также выходили на протест против назначения на должность и.о. главы города Дмитрия Трапезникова.

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