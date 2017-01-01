В Германии на поминках гостей накормили пирогом с гашишем
В немецком городе Росток людей на поминках случайно угостили пирогом с марихуаной.
Об этом сообщает издание Bild.
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После похорон по традиции скорбящие отправились в ресторан выпить кофе и съесть пирог. После трапезы тринадцати людям стало плохо. Их с тошнотой и головокружением отправили в больницу.
Оказалось, что 18-летняя дочь работницы ресторана испекла пирог с гашишем, а его по ошибке подали скорбящим.
Сообщается, что инцидент произошел в августе 2019 года, но о нем не рассказывали из уважения к скорбящим. Полиция проводит расследование в отношении 18-летней девушки.
Как сообщалось, в Киеве проведут “Конопляный марш свободы” за легалайз марихуаны.
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