В Германии на поминках гостей накормили пирогом с гашишем

Работница ресторана перепутала поминальный пирог с другим, ранее приготовленным ее дочерью.

Скорбящих на поминках накормили выпечкой с марихуаной medpotnow.com

В немецком городе Росток людей на поминках случайно угостили пирогом с марихуаной.

Об этом сообщает издание Bild.

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После похорон по традиции скорбящие отправились в ресторан выпить кофе и съесть пирог. После трапезы тринадцати людям стало плохо. Их с тошнотой и головокружением отправили в больницу.

Оказалось, что 18-летняя дочь работницы ресторана испекла пирог с гашишем, а его по ошибке подали скорбящим.

Сообщается, что инцидент произошел в августе 2019 года, но о нем не рассказывали из уважения к скорбящим. Полиция проводит расследование в отношении 18-летней девушки.

Как сообщалось, в Киеве проведут “Конопляный марш свободы” за легалайз марихуаны.

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