Историк Соколов, расчленивший свою любовницу, попросил закрыть его в СИЗО

Суд в Санкт-Петербурге избирал меру пресечения для скандального историка.

В Санкт-Петербург начался судебный процесс на предмет избрания меры пресечения для историка-расчленителя. Об этом сообщают российские СМИ.

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По предварительной информации, профессор Соколов, который жестоко убил и расчленил свою 24-летнюю любовницу, попросил суд закрыть его в СИЗО.

Адвокат скандального историка Соколова Александр Почуев рассказа, что его подследственный настаивает на том, чтобы суд отправил его в СИЗО. Между тем, защитник заявляет, что будет добиваться домашнего ареста для Соколова. Также известно, что суд проходит в закрытом режиме.

Фото с места событий fontanka.ru

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Появились также первые фото Соколова в зале суда.

Напомним, появилось видео, как историк Соколов избавлялся от тела любовницы. В деле о жестоком убийстве любовницы российского историка появились детали.

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