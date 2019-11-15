В немецком МИДе считают новые улики очень серьезными.

В Германии прокомментировали новые улики против РФ по делу MH17 wikipedia.org

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В Министерстве иностранных дел Германии считают весьма серьезными новые обвинения международных следователей в адрес российских властей по делу о сбитом Боинге MH17. Об этом сообщила в пятницу, 15 ноября, в ответ на запрос Deutsche Welle пресс-секретарь МИД Германии Мария Адебар.

Это серьезные обвинения. Мы по-прежнему считаем, что расследование Международной следственной группы вносит весомый вклад в выяснение обстоятельств сбивания самолета рейса MH17, из-за чего погибли 298 человек, - заявила Адебар.

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Она подчеркнула, что немецкое правительство поддерживает позицию Нидерландов и других стран, которые требуют, чтобы виновные в этой трагедии были найдены и привлечены к ответственности.

Конечно, Россия должна конструктивно сотрудничать при расследовании этого преступления, - подчеркнула представитель немецкого МИД.

Напомним, 14 ноября Объединенная следственная группа JIT опубликовала обращение к свидетелям, в котором идет речь о влиянии российской стороны на донбасских сепаратистов накануне уничтожения “Боинга“. В частности, были опубликованы записи переговоров боевиков, из которых следует, что Кремль напрямую управлял боевиками на Донбассе.

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