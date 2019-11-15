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В Германии прокомментировали новые улики против РФ по делу MH17

Комментариев: 17
В немецком МИДе считают новые улики очень серьезными.
В Германии прокомментировали новые улики против РФ по делу MH17
В Германии прокомментировали новые улики против РФ по делу MH17
wikipedia.org

Читай также: В Кремле прокомментировали новые улики по сбитому Боингу MH17

В Министерстве иностранных дел Германии считают весьма серьезными новые обвинения международных следователей в адрес российских властей по делу о сбитом Боинге MH17. Об этом сообщила в пятницу, 15 ноября, в ответ на запрос Deutsche Welle пресс-секретарь МИД Германии Мария Адебар.

Это серьезные обвинения. Мы по-прежнему считаем, что расследование Международной следственной группы вносит весомый вклад в выяснение обстоятельств сбивания самолета рейса MH17, из-за чего погибли 298 человек, - заявила Адебар.

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Она подчеркнула, что немецкое правительство поддерживает позицию Нидерландов и других стран, которые требуют, чтобы виновные в этой трагедии были найдены и привлечены к ответственности.

Конечно, Россия должна конструктивно сотрудничать при расследовании этого преступления, - подчеркнула представитель немецкого МИД.

Напомним, 14 ноября Объединенная следственная группа JIT опубликовала обращение к свидетелям, в котором идет речь о влиянии российской стороны на донбасских сепаратистов накануне уничтожения “Боинга“. В частности, были опубликованы записи переговоров боевиков, из которых следует, что Кремль напрямую управлял боевиками на Донбассе.

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Теги: MH17, Германия, Россия, МИД
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Комментариев (17)
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Путин_xyйло    15.11.2019, 19:21
Оценка:  -3
Путин_xyйло
Как прикольно кацапские тролли и боты на аксиому Путин_xyйло агрятся!
Антибес    15.11.2019, 18:39
Оценка:  +9
Антибес
ебя в Кремле.Подчисть там всё и приезжай.Лично тебя поблагодарю.
Путин_xyйло    15.11.2019, 18:42
Оценка:  -12
Путин_xyйло
У тебя голова не кружится?
Антибес    15.11.2019, 18:38
Оценка:  +8
Антибес
Ни для кого не секрет что нынешний уровень современной спецтехники позволяет без особых проблем создавать абсолютно любые аудиосказки.Было бы желание.Могли бы вообще"голоса"Гиркина и Путина"записать",типа такого:
-Владимир Владимирович,Боинг сбит.Как Вы и приказывали.
-Благодарю.Хорошая работа.Жду т
Путин_xyйло    15.11.2019, 18:41
Оценка:  -10
Путин_xyйло
Ну и нах Голландцам например, якобы "сочинять" доказательства именно против маскабада?
Антибес    15.11.2019, 18:44
Оценка:  +8
Антибес
Многоликая старушка Виолетта,тебе бессмысленно что-то объяснять.Ты ведь махровая потрохоботка с тухлым шоколадом вместо мозга.Сглатывай просто.)))))
Путин_xyйло    15.11.2019, 18:48
Оценка:  -11
Путин_xyйло
Ипло затрамбуй, пропеллер ты не угадал.
Акцент    15.11.2019, 18:34
Оценка:  -8
Акцент
ух ты, вторая смена ботов мавзолейных подтянулась.
VSHIVANKA    15.11.2019, 18:22
Оценка:  +6
VSHIVANKA
КАКИЕ " УЛИКИ " ?!
НЕМЦЫ ЗАЯВИЛИ ОБ ОБВИНЕНИЯХ , КОТОРЫЕ НУЖНО ДОКАЗАТЬ , ИЛИ ОТВЕЧАТЬ ЗА БАЗАР....
В ЧЕМ НОВОСТЬ ?
Путин_xyйло    15.11.2019, 18:38
Оценка:  -11
Путин_xyйло
Слишком много ваши кацапские ушлёпки киздят! Вот и проболтались!
COZEL    15.11.2019, 18:18
Оценка:  +7
COZEL
А КАКИЕ УЛИКИ И ОТКУДА ОНИ, СТРАННО))
Aspid    15.11.2019, 19:20
Оценка:  -3
Aspid
АБАМКА ПАДКИНУЛ!
Или Трамп...
Boxerogos    15.11.2019, 18:17
Оценка:  +5
Boxerogos
Только вот,у каждого разумного человека сразу напрашивается вопрос:"Где были все эти"улики"более 5 лет"?В процессе создания,наверное?)))))
LeonMaster    15.11.2019, 18:23
Оценка:  -3
LeonMaster
разумные люди, знают что улики были с самого-самого начала. Много. По мере расследования добавлялись. Но неразумные люди были слишком отвлечены просмотром Шария и Киселева и криками "ваши доказательства не доказательства", кричали это 5 лет, а теперь спрашивают, где эти доказательства были ) умора
Boxerogos    15.11.2019, 18:29
Оценка:  +3
Boxerogos
Толсто,бот.Попробуй потоньше.
Путин_xyйло    15.11.2019, 18:39
Оценка:  -9
Путин_xyйло
Boxerogo Потоньше хочешь, кацап? Тебе анус натёрло?!
Aspid    15.11.2019, 19:27
Оценка:  -1
Aspid
У разумных человеков ни разу не возникало вопросов, когда Московия развешивала лапшу о 100% доказательствах, что боинг был сбит одновременно и украинским истребителем, и украинским Буком. И всё это подтверждал фейковый диспетчер о котором без устали болтали разумные человеки...
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