Спецназ начал разгон демонстрантов в Тбилиси

Сотрудники правоохранительных органов не используют воду, газ или иные спецсредства против митингующих, сообщают СМИ.

Силы специального назначения приступили в понедельник, 18 ноября, к разгону демонстрантов в Тбилиси, собравшихся со стороны здания грузинского парламента, где расположены служебные входы. Кадры разгона в прямом эфире демонстрирует телеканал Рустави-2.

По данным телеканала, спецназ вытесняет демонстрантов от здания законодательного органа. Митингующие сопротивляются, однако постепенно сдают позиции. Отмечается, что при разгоне демонстрантов не используются вода, газ или иные спецсредства.

Ранее МВД Грузии распространило специальное заявление, в котором сказало, что блокирование парламента является незаконным, и призвало митингующих прекратить это делать.

Напомним, что ранее протестующие в Тбилиси провели ночь в палатках. Участники акции протеста выступают против провала голосования в парламенте по внесению конституционных поправок о выборах.

Также сообщалось, что в Грузии после стычек с полицией есть пострадавшие. На фоне протестов в центральном офисе Грузинской мечты прошло заседание правящего большинства.

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