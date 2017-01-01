Жесткий разгон. Грузины протестуют за выборы

Протесты под парламентом Грузии начались 14 ноября, спецназ жестко разогнал протест 17 ноября, но оппозиция не собирается прекращать акции.

В Грузии снова протестуют. Политический кризис обострился. Пошли разговоры о повторении событий Революции роз 2003 года.

Причина протестов - провал голосования об изменении избирательного законодательства.

Проблема заключается в том, что изменение законодательстве о выборах и переход на полную пропорциональную систему, был гарантирован властью как уступка в адрес оппозиции, которая уладила предыдущие масштабные протесты в Тбилиси. Невыполнение этого обещания оппозиция восприняла как сигнал, что власть берет курс на победу на выборах 2020 года любой ценой.

Требования протестующих

Главные требования участников протеста, который начался на прошлой неделе, - это проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, а также отставка правительства и изменение нынешнего состава ЦИК.

Пикет у здания парламента собрался сразу после того, как депутаты провалили принятие конституционных поправок, предусматривающих переход на пропорциональную систему выборов. Во власти говорят, что срыв голосования – демарш отдельных депутатов. Оппозиция не верит.

"Единственный человек, который может что-то изменить, это Иванишвили, потому что все подчиняются только ему", - заявил организатор акции Шота Дигмелашвили, говоря о бывшем премьер-министре Грузии, миллиардере Бидзине Иванишвили, который возглавляет партию власти Грузинская мечта.

Пикеты организовали у всех дверей парламента.

Жесткий разгон

18 ноября Грузинский спецназ начал вытеснять людей, которые заблокировали входы в парламент Грузии.

Представитель Министерства внутренних дел дал организаторам митинга 30 минут, чтобы освободить территорию у здания парламента, после чего спецназ начал зачистку территории возле парламента от протестующих, применили водометы.

Во время разгона акции протеста полиция задержала 37 человек, пострадали 4 участника акции и 2 правоохранители. Оппозиция заявляет, что не прекратит протест, пока не будут удовлетворены их требования.

Прошлые протесты

Прошлые массовые протесты в Грузии происходили в июне 2019 года. Их спровоцировало проведения в пленарном зале грузинского парламента заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Вести его с кресла спикера грузинского парламента начал российский депутат-коммунист Сергеем Гаврилов, известный поддержкой фактической оккупации Россией двух грузинских регионов - Абхазии и Южной Осетии.

Массовые протесты против этого привели к столкновениям с полицией. Правящая партия вскоре признала вину. В отставку ушел спикер, а депутат, который посылал приглашение православной ассамблеи, был вынужден сложить мандат.

Впрочем, чтобы окончательно успокоить протестующих, власти были вынуждены согласиться также на выполнение дополнительной политической требования - отмена мажоритарки на парламентских выборах, по требованию протестующих власти согласились провести выборы по партийным спискам уже в 2020 году. Но, как видим, соответствующее решение провалили.

Есть поддержка

Более половины населения Грузии поддерживает переход на полностью пропорциональную избирательную систему - именно это является одним из основных требований участников акций протеста в Тбилиси. Об этом свидетельствует результат опроса авторитетной американской неправительственной организации IRI.

Согласно опросу, о пропорциональной системе слышали 68% респондентов. 78% из тех, кто слышал о ней, заявляют, что поддерживают пропорциональную систему, 9% - против, а у 13% нет позиции по этому вопросу. Таким образом в целом более половины опрошенных поддерживает изменение избирательной системы.

58% опрошенных заявляют, что переход на полностью пропорциональную систему положительно повлияет на развитие демократии в Грузии. По мнению 9%, эффект будет отрицательным. У 33% опрошенных на этом этапе нет ответа на вопрос.