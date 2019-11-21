Украинка прорывалась в Кремль к Путину, назвавшись его женой

В Кремле произошло ЧП с участием украинки.

Вчера, 20 ноября, в Кремле произошло интересное ЧП с участием украинки. Об этом передает МК.

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По предварительной информации, гражданка Украины, приехавшая в столицу РФ, пыталась прорваться в Кремль на прием к президенту Владимиру Путину и при этом представилась его женой.

ЧП произошло около 17.00 на Красной площади. Прохожие обратили внимание на некую женщину, которая вела себя довольно странно. Она кричала, что является женой президента РФ Путина и требовала с ним личной встречи.

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Усмирить женщину смогли офицеры ФСО. Они скрутили даму, а подъехавший наряд доставил ее в ОМВД.

Позже установили личность задержанной. Ею оказалась 36-летняя гражданка Украины по имени Наталья. С подозрением на шизофрению даму отправили в психиатрическую больницу им. Алексеева.

Напомним, Путин заявил, что у него нет никаких отношений с Зеленским. Главе РФ “ кажется, что Зеленский симпатичный человек, искренний и реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе“.

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