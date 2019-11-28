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Путин посоветовал россиянам не зацикливаться на Украине

Комментариев: 8
Российский лидер посоветовал гражданам России "о себе подумать", а не концентрировать слишком много внимания на украинской тематике.
Путин пообщался с россиянами
Путин пообщался с россиянами
пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в общении с жителями Санкт-Петербурга посоветовал не зацикливаться на украинской проблематике. Об этом вечером в среду, 27 ноября, сообщает Интерфакс.

Об этом Путин сказал в ходе общения с гражданами, которое состоялось после церемонии открытия памятника.

Один из тех, кто обращался к главе государства, был особенно активен и изложил собственные мысли по нескольким вопросам, в том числе и об Украине. Выслушав его, Путин заметил: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать".

До этого российские аналитики не раз высказывались о том, что украинская тематика занимает в российских СМИ слишком много места.

Ранее Путин заявлял, что у русских людей есть код, который делает их состоятельными и жизнеспособными.

В свое время министр культуры России заявлял, что у россиян имеется одна лишняя хромосома.

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Теги: Россия, Украина-Россия, Путин, россияне
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Зорян_и_Шкиряк    28.11.2019, 10:14
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Сначала пять лет со своими шавками мозг выносил, а теперь, типа, вроде как и не было ничего.
PINKIPAU    28.11.2019, 09:38
Оценка:  +1
PINKIPAU
Путин-капут. Слава Украине.
Lyonya-Space    28.11.2019, 09:28
Оценка:  0
Lyonya-Space
А перстень давал целовпюать?
Lyonya-Space    28.11.2019, 09:29
Оценка:  0
Lyonya-Space
целовать
Via_dolorosa    28.11.2019, 09:23
Оценка:  +2
Via_dolorosa
Что стало понятно Украину потеряли безвозвратно и не чего мусолить эту тему; об этом надо было думать 6 лет назад тогда может и доллар был бы у вас по 30/рубль и русофобии не было б.
tulchanin    28.11.2019, 09:31
Оценка:  -4
tulchanin
Ммм, а в чем разница ? "Потеряли" или "приобрели", что изменилось то ? Торговля идет, "гастеры" едут...
Lyonya-Space    28.11.2019, 09:40
Оценка:  0
Lyonya-Space
Самоваров-Пряников, а разница в том, если бы лилипуту не было дела до Украины, оно бы сюда и не лезло!
Почему-то в Монголию оно не полезло.
Lyonya-Space    28.11.2019, 09:16
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Ржач...
Все рашаСМИ постоянно только и мусолят об Украине, и тут такой ход...
Короче, думайте о себе сами!
"... денег нет, но вы держитесь! Всего вам доброго, хорошего настроения!"
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