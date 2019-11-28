Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Болгарская церковь начала упоминать ПЦУ в литургии

Комментариев: 1
В Греции болгарский митрополит возглавил службу, на которой впервые упомянули главу ПЦУ Епифания.
Болгарский митрополит упомянул главу ПЦУ
Болгарский митрополит упомянул главу ПЦУ
facebook.com/epifaniy

Имя главы Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания впервые помянуто на литургии, которую совершил иерарх Болгарской православной церкви, сообщает греческий сайт Romalewfronimati.

В храме Святого Афанасия и Святых Акакия и Дамаскина Студита в Лангаде в Греции митрополит Пловдивский Николай, приехавший из Болгарии, в среду, 27 ноября, возглавил утреннюю службу. Во время литургии диакон зачитал местный диптих (богослужебный порядок упоминания предстоятелей), в который был включен глава ПЦУ.

Болгарскому митрополиту сослужили трое иерархов Элладской церкви - два митрополита и епископ.

Отметим, что до сих пор Болгарская православная церковь не давала окончательного ответа, признает ли она Православную церковь Украины.

Ранее сообщалось, что патриарх Александрийский и всей Африки признал ПЦУ. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II на литургии упомянул имя Митрополита Епифания.

Напомним, 12 октября Элладская православная церковь первой признала автокефалию ПЦУ и официально начала общение с поместной церковью Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: церковь, Болгария, православная церковь, автокефалия, митрополит Епифаний, ПЦУ, Православная церковь Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
CasperW    28.11.2019, 14:54
Оценка:  0
CasperW
ТВОЮ МАТЬ, ВШИВАЯ, ЧТО ЖЕ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ? КОГДА ЖЕ НОВЫЕ МЕТОДИЧКИ ТЕБЕ ПОДВЕЗУТ? УКРАИНСКУЮ ЦЕРКОВЬ ПРИЗНАЮТ В МИРЕ НЕСМОТРЯ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ БИЗНЕС СТРУКТУРЫ рпц! СКРЕПЫ ТРЕЩАТ!!! ГОЛАКТЕКО ВАПАСНОСТЕ
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь