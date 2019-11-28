Болгарская церковь начала упоминать ПЦУ в литургии

В Греции болгарский митрополит возглавил службу, на которой впервые упомянули главу ПЦУ Епифания.

Имя главы Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания впервые помянуто на литургии, которую совершил иерарх Болгарской православной церкви, сообщает греческий сайт Romalewfronimati.

В храме Святого Афанасия и Святых Акакия и Дамаскина Студита в Лангаде в Греции митрополит Пловдивский Николай, приехавший из Болгарии, в среду, 27 ноября, возглавил утреннюю службу. Во время литургии диакон зачитал местный диптих (богослужебный порядок упоминания предстоятелей), в который был включен глава ПЦУ.

Болгарскому митрополиту сослужили трое иерархов Элладской церкви - два митрополита и епископ.

Отметим, что до сих пор Болгарская православная церковь не давала окончательного ответа, признает ли она Православную церковь Украины.

Ранее сообщалось, что патриарх Александрийский и всей Африки признал ПЦУ. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II на литургии упомянул имя Митрополита Епифания.

Напомним, 12 октября Элладская православная церковь первой признала автокефалию ПЦУ и официально начала общение с поместной церковью Украины.

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