Специальный шлем из пластика и фольги должен уберечь японских парламентариев в случае землетрясения.

Японские депутаты провели заседание в шапочках из фольги кадр из видео

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Депутаты японского парламента надели шапочки из фольги. Правильно надевать экзотический головной убор парламентариев учил министр финансов Таро Асо, а весь “перфоманс“ был показан по японскому телевидению.

Головные уборы из пластика и фольги, выполненные в стиле самурайских шлемов – это часть личного набора японского депутата на случай стихийного бедствия. При землетрясении народные избранники должны достать шлемы, с 2017 года хранящиеся под креслами, и надеть их, чтобы защитить голову.

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Таким образом, коллективное надевание шапочек из фольги в прямом телеэфире не было признаком коллективного помешательства японских депутатов или акцией протеста против плохой погоды. Это было частью учений на случай землетрясения.

Вы никогда не знаете, когда случится бедствие. Я хочу, чтобы вы всегда были начеку, - сказал спикер нижней палаты Тадамори Осима, обращаясь к депутатам.

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Сообщается, что несмотря простоту конструкции и наличие инструкции о том, как раскладывать и надевать шлем, по крайней мере, один парламентарий просто положил шлем обратно, не использовав, а еще нескольким народным избранникам понадобилась посторонняя помощь.

К слову, учения на случай стихийных бедствий – достаточно типичное явление для Японии, регулярно страдающей от тайфунов, землетрясений и цунами. Всего 9 лет назад одно из таких стихийных бедствий уничтожило несколько городов и частично повредило АЭС в Фукусиме, что обернулось экологической катастрофой, сравнимой с аварией на Чернобыльской АЭС.

Напомним, в Японии загорелось здание Министерства экономики. Спасатели проводят срочную эвакуацию работников ведомства.

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