В РФ с моста рухнул автобус, 18 погибших
В Забайкальском крае РФ на маршруте Чита-Сретенск, в 60 км от Сретенска, случилось страшное ДТП. Автобус с 43 пассажирами рухнул с моста на замерзшую реку. Об этом сообщил канал Силовики в Телеграм.
Читай также: Полиция показала видео погони в центре Киева
На месте происшествия работают экстренные службы. Также вылетел вертолет медицины катастроф с руководством региона и министром здравоохранения Забайкалья.
Следком по факту ДТП в Забайкалье, возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ “Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности”
Читай также: ДТП на Одесчине: коп насмерть сбил пешехода
По предварительным данным, причиной ДТП стало лопнувшее колесо. Рейс выполнял частный перевозчик из Читы.
За рулем автобуса находился 47-летний Сергей Кубасов с 20-летним стажем вождения. Он погиб на месте ДТП.
- Осторожно - видео 18+
- Обновлено - 11:22
По данным телеграм-канала Mash, число погибших в ДТП в Забайкалье выросло до 19, из них 2 детей.
Экстренные службы перевернули автобус, готовятся срезать крышу.