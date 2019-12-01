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В РФ с моста рухнул автобус, 18 погибших

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По предварительным данным, причиной ДТП стало лопнувшее колесо.
В РФ с моста рухнул автобус, 18 погибших
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  • По предварительным данным, погибли 15 человек
В РФ с моста рухнул автобус, 18 погибших
По предварительным данным, погибли 15 человек
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В Забайкальском крае РФ на маршруте Чита-Сретенск, в 60 км от Сретенска, случилось страшное ДТП. Автобус с 43 пассажирами рухнул с моста на замерзшую реку. Об этом сообщил канал Силовики в Телеграм.

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На месте происшествия работают экстренные службы. Также вылетел вертолет медицины катастроф с руководством региона и министром здравоохранения Забайкалья.

Следком по факту ДТП в Забайкалье, возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ “Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности”

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По предварительным данным, причиной ДТП стало лопнувшее колесо. Рейс выполнял частный перевозчик из Читы.

За рулем автобуса находился 47-летний Сергей Кубасов с 20-летним стажем вождения. Он погиб на месте ДТП. 

  • Осторожно - видео 18+

В РФ с моста рухнул автобус, 18 погибших
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  • Обновлено - 11:22

По данным телеграм-канала ​Mash, число погибших в ДТП в Забайкалье выросло до 19, из них 2 детей.

Экстренные службы перевернули автобус, готовятся срезать крышу.

 

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Теги: РФ, автобус, ДТП, мост
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    01.12.2019, 11:22
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Вроде бы надо и пособолезновать, ан рука не слушается...
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