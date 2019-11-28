Травмы, кома, смерть: в смертельном ДТП под Одессой обвинили синоптиков
Коммунальщики Одессы обвинили в смертельном ДТП на выезде с города синоптиков, которые изначально обнародовали неправильный прогноз. Поэтому дорожное покрытие не было посыпано песком, в результате чего столкнулись 11 автомобилей.
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Об этом сообщает ТСН.
Сотрудники коммунальных служб говорят, что не подготовили трассу, поскольку прогнозировалась плюсовая температура.
Еще с ночи трасса покрылась слоем тонкого льда. К тому же было очень туманно. Ни водители, ни коммунальщики не были готовы к таким событиям.
Очевидцы ДТП также отметили, что даже не сразу поняли, что случилось.
Очень было скользко - люди до конца не понимают, что произошло. Начались какие-то аварии, это все как-то очень быстро, - говорит один из очевидцев.
Также один из очевидцев заявил, что была очень плохая видимость на дороге из-за тумана.
Видимость метров 20 максимум была. И они стояли, две с половиной полосы перекрыто, уходить просто было некуда ... Маму забрали с сотрясением мозга, жену с переломом руки, - сказал очевидец.
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Напомним, под Одессой случилось масштабное ДТП: столкнулись 11 машин, есть пострадавшие. ДТП случилось в районе гипермаркета Новая линия.
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