Травмы, кома, смерть: в смертельном ДТП под Одессой обвинили синоптиков

Коммунальщики оправдались.

Коммунальщики Одессы обвинили в смертельном ДТП на выезде с города синоптиков, которые изначально обнародовали неправильный прогноз. Поэтому дорожное покрытие не было посыпано песком, в результате чего столкнулись 11 автомобилей.

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Об этом сообщает ТСН.

Сотрудники коммунальных служб говорят, что не подготовили трассу, поскольку прогнозировалась плюсовая температура.

Еще с ночи трасса покрылась слоем тонкого льда. К тому же было очень туманно. Ни водители, ни коммунальщики не были готовы к таким событиям.

Очевидцы ДТП также отметили, что даже не сразу поняли, что случилось.

Очень было скользко - люди до конца не понимают, что произошло. Начались какие-то аварии, это все как-то очень быстро, - говорит один из очевидцев.

Также один из очевидцев заявил, что была очень плохая видимость на дороге из-за тумана.

Видимость метров 20 максимум была. И они стояли, две с половиной полосы перекрыто, уходить просто было некуда ... Маму забрали с сотрясением мозга, жену с переломом руки, - сказал очевидец.

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Напомним, под Одессой случилось масштабное ДТП: столкнулись 11 машин, есть пострадавшие. ДТП случилось в районе гипермаркета Новая линия.

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