Путин и Лукашенко в субботу обсудят Союзное государство

Будут обсуждаться дорожные карты по развитию Союзного государства.

Президенты РФ и Беларуси встретятся в Сочи Getty Images

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предстоящую встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая должна состояться 7 декабря в Сочи.

Об этом сообщает ТАСС.

“Могу подтвердить, такая встреча готовится. Будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, дорожные карты по развитию Союзного государства, крупные инвестпроекты, газовые дела. Путь интеграции двух стран давно был выбран, мы идем поступательно в развитии нашего Союзного государства (России и Беларуси - ред.)“, - говорится в опубликованном сообщении.

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Также сообщается, что стороны могут обсудить вопросы поставок газа.

Как сообщалось 18 ноября, в Кремле прокомментировали критику Лукашенко союза с Россией.

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