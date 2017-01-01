Венгрия предложила России вместе защищать нацменьшинства в Украине

В ответ в России рассказали, как Украине стать европейской страной.

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Национальное собрание Венгрии обратилось к Государственной Думе России с предложением объединить усилия для “защиты прав национальных меньшинств в Украине”. Об этом во вторник в ходе пленарного заседания нижней палаты российского парламента сообщил ее спикер Вячеслав Володин, пишут российские СМИ.

К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка. После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины, — сказал Володин, указав на большое число венгров и поляков, проживающих в Украине.

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Председатель Госдумы также призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ изучить ситуацию с правами нацменьшинств в Украине.

Если мы говорим, что Украина хочет стать европейской страной, в первую очередь она должна избавиться от таких рудиментов, как национализм в политике. Нельзя спускать с рук националистам их поведение, - заявил российский политик.

Напомним, в РФ пригрозили Украине “выходом из состава“ нескольких областей. Это якобы должно произойти из-за “национализма и притеснения малых народов“.

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