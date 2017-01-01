Зеленский попал на обложку американского журнала TIME

Один из самых авторитетных журналов планеты опубликовал интервью с украинским президентом и поместил его портрет на обложку номера.

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Президент Владимир Зеленский появился на обложке авторитетного американского журнала “Time“ в номере, который выйдет 16 декабря. Фотографию обложки свежего номера журнал опубликовал на своем сайте.

На обложке также написано “Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом“.

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За почти полгода, как он занимает должность президента Украины, Владимир Зеленский научился сдерживать свои ожидания. Он не ожидает, что его первый раунд мирных переговоров с Россией, которые должны состояться в Париже 9 декабря, закончит войну, длящуюся вдоль их границы в течение последних пяти лет, - говорится в подписи к фото, размещенной на Инстаграм-странице журнала.

Для справки. Time — американский еженедельный журнал со штаб-квартирой в Нью-Йорке. При тираже около 2,3 млн экземпляров является самым популярным и в то же время одним из самых авторитетных журналов в США. Попадание на его обложку считается большой честью и признаком общественного признания.

Напомним, вчера российская пропагандистка Скабеева в эфире российского ТВ показала ролик, на котором она якобы беседует с Владимиром Зеленским. Однако многие эксперты усомнились в достоверности разговора и заподозрили россиян в намеренном подлоге.

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