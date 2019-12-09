На нормандской встрече Россия не пойдет ни на какие уступки – СМИ

Российский план на переговоры предусматривает полный отказ от каких-либо изменений "Минских договоренностей".

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Россия выступает против каких-либо изменений в минских соглашениях и не намерена пересматривать договоренности на саммите “нормандской четверки“, который состоится сегодня в Париже. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источник в российских госструктурах, участвующий в переговорах с Украиной по Донбассу и занимавшийся подготовкой к саммиту в “нормандском формате“.

Для них (украинской стороны - ред.) эта встреча политический акт, а для нас — рабочая. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать,— отметил источник российского издания.

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Неназванный собеседник уверен, что планы Украины пересмотреть или отредактировать минские соглашения реализованы не будут. Кроме того, безальтернативность минских договоренностей не раз отмечали Франция и Германия.

Напомним, появились детали двусторонней встречи Зеленского и Путина. Переговоры между двумя президентами состоятся после “нормандской встречи”.

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