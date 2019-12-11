Нормандский саммит: В комнате переговоров был охранник Путина с оружием

Французы допустили непозволительный прокол при организации нормандской встречи.

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При организации встречи нормандской четверки в Париже 9 декабря французы допустили вопиющий прокол в сфере безопасности, допустив в зал переговоров вооруженного личного охранника Владимира Путина. Об этом в своем блоге написал известный украинский журналист, освещавший мероприятие, Дмитрий Гордон.

Он отметил, что при проведении подобного рода встреч на высоком уровне в зал переговоров никогда не допускаются люди с оружием, в том числе телохранители. Однако на переговорах в Елисейском дворце организаторы допустили грубое нарушение негласной традиции.

Один из сотрудников личной охраны Путина получил аккредитацию как член делегации. И вот этот огромный человек с пистолетом сидел прямо в комнате переговоров. Это удивительный факт, о котором никто не говорит. Такого быть не должно. Я считаю, это прокол французов. А может, это была просьба россиян, на которую французы закрыли глаза. Но факт беспрецедентный: сидит четыре лидера таких государств и там же – человек с оружием, мощной фактуры, который, наверное, может многое, - написал Гордон.

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Также журналист отметил в целом довольно плохой уровень организации мероприятия, напомнив, что, когда нормандская четверка встречалась в Минске, всё было намного лучше:

Организация, на мой взгляд, была просто отвратительная. Я присутствовал на встрече в Минске, когда встречались Порошенко, Путин, Олланд и Меркель. Их принимал Александр Лукашенко в своем потрясающем президентском дворце. Вот это была организация! Это была красота, внимание, уважение к членам делегаций, журналистам, сопровождающим. А в Париже был полный хаос, какая-то лень и наплевательство, - посетовал он.

Напомним, в понедельник, 9 декабря в Париже состоялась первая за три года встреча лидеров нормандской четверки – Украины, России, Германии и Франции.

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