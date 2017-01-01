Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Перу задержали подлодку с тоннами кокаина

Комментариев: 0
Подводная лодка была построена на деньги наркомафии и направлялась в Мексику, утверждают военные.
Кокаин переправлялся в Мексику
Кокаин переправлялся в Мексику
AFP (архивное фото)

В Перу патрульный корабль перехватил подлодку, перевозившую более двух тонн кокаина. Об этом накануне сообщило AFP.

Патрульный катер перехватил судно в 175 километрах от Талары – прибрежного города на северо-западе Перу. В ходе операции были задержаны четыре члена экипажа – два колумбийца, мексиканец и эквадорец.

Лодку с экипажем доставили на военную базу в Паите. В прокуратуре города заявили, что субмарину оставят в распоряжении ВМС для проведения детального исследования.

По предварительным данным, которые приводят военные, подлодка была построена на деньги наркомафии и направлялась в Мексику.

В конце ноября в Испании задержали подлодку, перевозившую три тонны кокаина. Наркотики оценили в 100 млн евро. Судно прибыло из Колумбии. Члены экипажа были задержаны.

А в июле береговая охрана США в водах Тихого океана задержала подлодку контрабандистов с семью тоннами наркотиков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: наркотики, контрабанда, кокаин, Перу, Подводная лодка, наркоторговля
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь