Стрельбу в Москве устроил бывший бизнесмен

Мужчина ненавидел КГБ, говорит мать. В последние годы начал увлекаться стрельбой, занимался на курсах.

Стрельбу на Лубянке в Москве устроил житель подмосковного Подольска 39-летний Евгений Манюров.

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По версии правоохранителей, мужчина пытался заниматься бизнесом и значился среди призеров ДОСААФ по практической стрельбе.

Так, Манюров получил статус индивидуального предпринимателя (ИП) в 2014 году. Он оказывал услуги в области права, а также консультировал по вопросам коммерческой деятельности и управления. При этом Манюров исправно и в срок оплачивал все госпошлины, связанные с деятельностью ИП.

Однако позднее мужчина прекратил заниматься бизнесом. Манюров самостоятельно подал заявление о закрытии ИП в межрайонную инспекцию налоговой службы N5 в Подольске.

Кроме того, Манюров указан на сайте Московского стрелкового клуба среди призеров по практической стрельбе: он занял третье место на ноябрьских соревнованиях “Наша оборона“.

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По словам соседей, мужчина жил с мамой и бабушкой, которая умерла летом. После этого мужчина изменился и перестал за собой следить, говорят соседи.

Мать Манюрова сообщила, что сын ненавидел КГБ. Как известно, стрельбу он устроил в “день чекиста“. У него в рюкзаке нашли взрывное устройство.

Напомним, накануне ФСБ сообщило, что неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы. Преступник действовал один, он был нейтрализован. При стрельбе погиб сотрудник ФСБ.

По данным Минздрава, еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь.

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