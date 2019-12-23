Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Убийца ФСБшников состоял в украинской организации националистов – СМИ

Комментариев: 1
Сообщается, что нападавший якобы был членом московской ячейки международной организации, базирующейся в Киеве.
В ФСБ полагают, что Манюров мог быть членом московской ячейки организации
В ФСБ полагают, что Манюров мог быть членом московской ячейки организации
livejournal.com

Читай также: “Не пил, не курил, жениться не хотел“: отец стрелка с Лубянки рассказал о сыне - СМИ РФ

Федеральная служба безопасности РФ обнаружила связь между Евгением Манюровым, устроившим стрельбу возле здания ФСБ на Большой Лубянке, и украинской организацией “Этническое национальное объединение“ (ЭНО). Об этом пишут российские СМИ.

По информации журналистов, данная организация придерживается идей “этносизма“ – похожей на германский национал-социализм идеологии, но с ориентацией не на украинский народ, а на восточнославянское единство русских, белорусов и украинцев.

Читай также: Стрельбу в Москве устроил бывший бизнесмен

В ФСБ полагают, что Манюров мог быть членом московской ячейки организации. Сообщается, что IT-специалисты ФСБ уже изучили аккаунты Манюрова в соцсетях и нашли его связи с ЭНО, основной костяк которой, как утверждается, находится в Киеве.

В свою очередь ЭНО опровергает связь с московским стрелком.

Напомним, в Москве вечером, 19 декабря, было совершено нападение на здание ФСБ, расположенное на Лубянской площади. В результате перестрелки погибли два сотрудника спецслужбы, а также сам нападавший.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ФСБ, Россия, стрельба, убийство, Москва, визитка Яроша
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Noblesse_obliger    23.12.2019, 11:31
Оценка:  0
Noblesse_obliger
На срасии совсеи ипанутые,скаких буёв НОД стал украинским???
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь