Убийца ФСБшников состоял в украинской организации националистов – СМИ

Сообщается, что нападавший якобы был членом московской ячейки международной организации, базирующейся в Киеве.

В ФСБ полагают, что Манюров мог быть членом московской ячейки организации livejournal.com

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Федеральная служба безопасности РФ обнаружила связь между Евгением Манюровым, устроившим стрельбу возле здания ФСБ на Большой Лубянке, и украинской организацией “Этническое национальное объединение“ (ЭНО). Об этом пишут российские СМИ.

По информации журналистов, данная организация придерживается идей “этносизма“ – похожей на германский национал-социализм идеологии, но с ориентацией не на украинский народ, а на восточнославянское единство русских, белорусов и украинцев.

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В ФСБ полагают, что Манюров мог быть членом московской ячейки организации. Сообщается, что IT-специалисты ФСБ уже изучили аккаунты Манюрова в соцсетях и нашли его связи с ЭНО, основной костяк которой, как утверждается, находится в Киеве.

В свою очередь ЭНО опровергает связь с московским стрелком.

Напомним, в Москве вечером, 19 декабря, было совершено нападение на здание ФСБ, расположенное на Лубянской площади. В результате перестрелки погибли два сотрудника спецслужбы, а также сам нападавший.

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