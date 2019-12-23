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В РФ хотят, чтобы Украина первой попросила отменить взаимные санкции

Комментариев: 1
Российский премьер указал на то, что Украина первой ввела санкции, а потому она же должна инициировать их отмену.
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев
wikimedia.org

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Москва готова рассмотреть вопрос взаимного снятия санкций, если в Киев предложит такую ​​инициативу. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, пишут российские СМИ.

Мы им (Украине - ред.) всегда говорили, что готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их сначала ввели, - сказал Медведев.

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Как подчеркнул премьер, Россия “все равно остается для Украины крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером, вопреки всему“. Он добавил, что речь идет о миллиардах долларов торгового оборота, что значимо и для России, и для Украины.

Напомним, Медведев напомнил Украине о трехмиллиардном “долге Януковича“. После подписания газового договора между Украиной и Россией премьер Медведев напомнил о трехмиллиардном “долге Януковича“.

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Теги: Россия, санкции, Медведев
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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    23.12.2019, 19:35
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
У Мишутки такие жуткие мешки подл глазами, видимо двигает герыч. Отсюда и слабоумие
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