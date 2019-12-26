В РФ назвали "лишенным смысла" участие в саммите G7
Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль не стремится к возвращению в организацию стран G7. Об этом он заявил в интервью российским СМИ.
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Так, замминистр отметил, что приглашение от президента США Дональда Трампа они не получали, а саммит G7 не входит в приоритеты РФ.
Никаких приглашений не получали, и вообще об этом говорить, на мой взгляд, не имеет смысла. Это беспредметный разговор, потому что, как я уже сказал, у нас совсем другие приоритеты, семерка - не в их числе, - прокомментировал Рябков.
Так, встречу стран “Большой семерки“ в РФ назвали “лишенной смысла“.
Кроме того, Рябков заявил, что Президент Путин, в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, подчеркивал, что G7 за последние годы потеряла свою значимость в качестве инструмента глобального управления.
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“Все больше вопросов международного порядка решается в совершенно других форматах, например, в “двадцатке““, - подытожил замминистра.
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