В РФ назвали "лишенным смысла" участие в саммите G7

По мнению России, участие в саммите «Большой семерки» лишено смысла, поэтому она не примет в нем участие.

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль не стремится к возвращению в организацию стран G7. Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

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Так, замминистр отметил, что приглашение от президента США Дональда Трампа они не получали, а саммит G7 не входит в приоритеты РФ.

Никаких приглашений не получали, и вообще об этом говорить, на мой взгляд, не имеет смысла. Это беспредметный разговор, потому что, как я уже сказал, у нас совсем другие приоритеты, семерка - не в их числе, - прокомментировал Рябков.

Так, встречу стран “Большой семерки“ в РФ назвали “лишенной смысла“.

Кроме того, Рябков заявил, что Президент Путин, в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, подчеркивал, что G7 за последние годы потеряла свою значимость в качестве инструмента глобального управления.

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“Все больше вопросов международного порядка решается в совершенно других форматах, например, в “двадцатке““, - подытожил замминистра.

Напомним, ранее дочь нардепа из “Оппоблока” похвасталась поездкой в Россию

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