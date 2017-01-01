Школьнику оторвало руку самодельной петардой
15-летнему подростку оторвало руку взрывом, который произошел предварительно при изготовлении петарды.
В российском Екатеринбурге ученику девятого класса оторвало руку во время изготовления петарды, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 25 декабря. При изготовлении петарды произошел взрыв.
В настоящее время 15-летний подросток находится в реанимации.
Проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
В Германии из-за взрыва петард погибли два человека
В Германии из-за взрыва петард погибли два человека
Напомним, ранее в Харьковской области школьник лишился пальца из-за взрыва петарды.
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