Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Школьнику оторвало руку самодельной петардой

Комментариев: 0
15-летнему подростку оторвало руку взрывом, который произошел предварительно при изготовлении петарды.
Школьнику оторвало руку при изготовлении петарды
Школьнику оторвало руку при изготовлении петарды
pixabay.com

В российском Екатеринбурге ученику девятого класса оторвало руку во время изготовления петарды, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.
 
Отмечается, что инцидент произошел вечером 25 декабря. При изготовлении петарды произошел взрыв.
 
В настоящее время 15-летний подросток находится в реанимации.
 
Проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

В Германии из-за взрыва петард погибли два человека

Напомним, ранее в Харьковской области школьник лишился пальца из-за взрыва петарды.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: травма, взрыв, школьник, петарда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь