Убийство Сулеймани: опубликованы фото и видео с места ракетного удара
В интернете появились снимки с места гибели командующего иранского спецназа Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции генерала Касима Сулеймани.
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Фото сотрудника спецслужб Ирака обнародовало Европейское пресс-фотоагентство (ЕРА) в пятницу, 3 января.
На одном из снимков видна горящая машина на подъезде к аэропорту Багдада после авиаудара военных США по Ираку. Судя по снимку, от машины остались лишь мелкие детали, часть крыла и колесо.
Машину уничтожили на дороге рядом с высокой стеной, следует из другого опубликованного AP снимка. Место съемки у обоих снимков - международный аэропорт Багдада, следует из подписей к снимкам в фотобанке ЕРА.
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Также в Twitter-аккаунте Raveen Aujmaya появилось видео последствий авиаудара по аэропорту в Багдаде. ВВС США нанесли удары по целям, в том числе по машинам, ехавшим по трассе рядом с аэропортом. На кадрах, снятых с проезжавшего мимо автомобиля, видны горящие объекты.
Также стало известно, что кроме Сулеймани был убит командующий Силами народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандис. Они ехали в одном автомобиле в Багдад.
Four rockets hit #BaghdadAirport, every rocket hit one target:— Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) 2 січня 2020 р.
• The building used by the US-led Coalition.
• Military airport’s runway.
• Iraqi Counter Terrorism center
• The Airport’s outside road #Iraq pic.twitter.com/885TuregIb
Напомним, посольство США призвало американцев покинуть Ирак. Граждане США должны покинуть Ирак на самолете, если это представляется возможным или направиться в другие страны сухопутным путем.
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