Убийство Сулеймани: опубликованы фото и видео с места ракетного удара

В интернете появились снимки с места гибели командующего иранского спецназа Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции генерала Касима Сулеймани.

Фото сотрудника спецслужб Ирака обнародовало Европейское пресс-фотоагентство (ЕРА) в пятницу, 3 января.

На одном из снимков видна горящая машина на подъезде к аэропорту Багдада после авиаудара военных США по Ираку. Судя по снимку, от машины остались лишь мелкие детали, часть крыла и колесо.

Машину уничтожили на дороге рядом с высокой стеной, следует из другого опубликованного AP снимка. Место съемки у обоих снимков - международный аэропорт Багдада, следует из подписей к снимкам в фотобанке ЕРА.

Также в Twitter-аккаунте Raveen Aujmaya появилось видео последствий авиаудара по аэропорту в Багдаде. ВВС США нанесли удары по целям, в том числе по машинам, ехавшим по трассе рядом с аэропортом. На кадрах, снятых с проезжавшего мимо автомобиля, видны горящие объекты.

Также стало известно, что кроме Сулеймани был убит командующий Силами народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандис. Они ехали в одном автомобиле в Багдад.

Four rockets hit #BaghdadAirport, every rocket hit one target:



• The building used by the US-led Coalition.

• Military airport’s runway.

• Iraqi Counter Terrorism center

• The Airport’s outside road #Iraq pic.twitter.com/885TuregIb