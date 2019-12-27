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Убийство Сулеймани: опубликованы фото и видео с места ракетного удара

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ВВС США нанесли удары по машинам, ехавшим по трассе рядом с аэропортом Багдада. От транспортных средств остались лишь мелкие детали.
Обломки машины, в которой ехал генерал Касим Сулеймани
Обломки машины, в которой ехал генерал Касим Сулеймани
EPA/UPG

В интернете появились снимки с места гибели командующего иранского спецназа Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции генерала Касима Сулеймани.

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Фото сотрудника спецслужб Ирака обнародовало Европейское пресс-фотоагентство (ЕРА) в пятницу, 3 января.

На одном из снимков видна горящая машина на подъезде к аэропорту Багдада после авиаудара военных США по Ираку. Судя по снимку, от машины остались лишь мелкие детали, часть крыла и колесо.

Машину уничтожили на дороге рядом с высокой стеной, следует из другого опубликованного AP снимка. Место съемки у обоих снимков - международный аэропорт Багдада, следует из подписей к снимкам в фотобанке ЕРА.

Фото с места удара
Фото с места удара
EPA/UPG

Ситуация в стране напряженная
Ситуация в стране напряженная
EPA/UPG

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Также в Twitter-аккаунте Raveen Aujmaya появилось видео последствий авиаудара по аэропорту в Багдаде. ВВС США нанесли удары по целям, в том числе по машинам, ехавшим по трассе рядом с аэропортом. На кадрах, снятых с проезжавшего мимо автомобиля, видны горящие объекты.

Также стало известно, что кроме Сулеймани был убит командующий Силами народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандис. Они ехали в одном автомобиле в Багдад.

Напомним, посольство США призвало американцев покинуть Ирак. Граждане США должны покинуть Ирак на самолете, если это представляется возможным или направиться в другие страны сухопутным путем.

 

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Теги: Ирак, США, Иран, авиация, видео, фото, аэропорт, Багдад, генерал, авиаудар
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Источник: korrespondent.net

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