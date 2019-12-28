В небе над Россией сломался пассажирский лайнер: на борту 176 человек

Пилоты смогли посадить воздушное судно.

В аэропорту Большое Савино в российском городе Пермь совершил аварийную посадку пассажирский самолет Airbus A320, который сломался в небе.

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Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации российских журналистов, неполадки возникли на борту лайнера авиакомпании Red Wings. В то время заложниками ситуации оказались 176 пассажиров. Лайнер вылетел рейсом из Тюмени в Санкт-Петербург.

По предварительным данным, причиной экстренной посадки стали неполадки с аэронавигационной системой.

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К счастью, пилотам удалось запросить разрешение на посадку в Перьми. Перед приземлением самолет выработал топливо и зашел на посадку.

Напомним, китайца оштрафовали на $17 тысяч за монеты "на удачу" в двигатель самолета. За две монетки номиналом в один юань китайцу придется заплатить более 17 тысяч долларов, а полет отменили.

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