В небе над Россией сломался пассажирский лайнер: на борту 176 человек
В аэропорту Большое Савино в российском городе Пермь совершил аварийную посадку пассажирский самолет Airbus A320, который сломался в небе.
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Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации российских журналистов, неполадки возникли на борту лайнера авиакомпании Red Wings. В то время заложниками ситуации оказались 176 пассажиров. Лайнер вылетел рейсом из Тюмени в Санкт-Петербург.
По предварительным данным, причиной экстренной посадки стали неполадки с аэронавигационной системой.
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К счастью, пилотам удалось запросить разрешение на посадку в Перьми. Перед приземлением самолет выработал топливо и зашел на посадку.
Напомним, китайца оштрафовали на $17 тысяч за монеты "на удачу" в двигатель самолета. За две монетки номиналом в один юань китайцу придется заплатить более 17 тысяч долларов, а полет отменили.
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