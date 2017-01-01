У Ирана никогда не будет ядерного оружия - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружие. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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Вечером, 5 января, официальный Тегеран заявил о том, что готовы к полному выходу из договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий по своей атомной программе.
В правительстве Ирана заявили, что иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощностей по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшего развития программы.
IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 січня 2020 р.
Напомним, лидеры ЕС призвали избегать конфликта в Ираке.
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