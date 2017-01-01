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У Ирана никогда не будет ядерного оружия - Трамп

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Дональд Трамп намекнул, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия.
Президент СЩА Дональд Трамп
Президент СЩА Дональд Трамп
EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружие. Об этом он написал на своей странице в Twitter. 

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Вечером, 5 января, официальный Тегеран заявил о том, что готовы к полному выходу из договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий по своей атомной программе. 

В правительстве Ирана заявили, что иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощностей по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшего развития программы.

Напомним, лидеры ЕС призвали избегать конфликта в Ираке.

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Теги: Трамп, Иран, ядерное оружие
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