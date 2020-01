У Ирана никогда не будет ядерного оружия - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружие. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Читай также: Дочь убитого иранского генерала обратилась к Трампу

Вечером, 5 января, официальный Тегеран заявил о том, что готовы к полному выходу из договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий по своей атомной программе.



В правительстве Ирана заявили, что иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощностей по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшего развития программы.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!