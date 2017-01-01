Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пилот МАУ отвел лайнер от жилых кварталов Тегерана - очевидец

Комментариев: 0
Украинский пилот сделал все возможное, чтобы лайнер не рухнул на жилые кварталы Тегерана.
Очевидец катастрофы лайнера МАУ
Очевидец катастрофы лайнера МАУ
скриншот

Очевидец крушения украинского лайнера в Тегеране рассказал журналистам, что самолет загорелся ещё в воздухе. 

Читай также: Крушение самолета: Иран опубликовал отчет

Мужчина отметил, что правый борт и хвост самолёта были полностью охвачены огнем уже в воздухе.

"Думаю, пилот делал всё возможное, чтобы самолёт не рухнул на жилые здания. В 20—30 метрах от тех домов борт упал в парке Лале, снеся ограждение футбольного поля, а затем взорвался и сгорел. Эти 500—600 метров усеяны фрагментами мёртвых тел, которые невозможно опознать", - рассказал очевидец.

Напомним, камера видеонаблюдения сняла крушение самолета МАУ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: крушение Боинга, МАУ, Тегеран, очевидец
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь