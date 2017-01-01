Пилот МАУ отвел лайнер от жилых кварталов Тегерана - очевидец

Украинский пилот сделал все возможное, чтобы лайнер не рухнул на жилые кварталы Тегерана.

Очевидец крушения украинского лайнера в Тегеране рассказал журналистам, что самолет загорелся ещё в воздухе.

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Мужчина отметил, что правый борт и хвост самолёта были полностью охвачены огнем уже в воздухе.



"Думаю, пилот делал всё возможное, чтобы самолёт не рухнул на жилые здания. В 20—30 метрах от тех домов борт упал в парке Лале, снеся ограждение футбольного поля, а затем взорвался и сгорел. Эти 500—600 метров усеяны фрагментами мёртвых тел, которые невозможно опознать", - рассказал очевидец.



Напомним, камера видеонаблюдения сняла крушение самолета МАУ.

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