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Путин прибыл в оккупированный Крым посмотреть на крылатые ракеты

Комментариев: 1
Президент РФ прибыл на военные учения в Крым.
Путин наблюдал за учениями в Крыму
Путин наблюдал за учениями в Крыму
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин прибыл в аннексированный Крым, чтобы понаблюдать за запуском ракет. Об этом сообщают российские СМИ. 

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В ходе военных учений были выполнены ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами “Калибр“ и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой “Кинжал“. 

Во время учений Путин находился на борту российского ракетного крейсера “Маршал Устинов“.

Напомним, возле берегов Украины заметили корабль ФСБ РФ.

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Теги: Путин, Крым, учения, ракеты
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Комментариев (1)
Woodbrother    09.01.2020, 17:42
Оценка:  0
Woodbrother
путен давно сдох. В оккупирпованный Крым прислали очередного двойника, причем некачественного. Морда уж очень сильно не похожа. Типа если испытания пройдут не так, будет не жалко
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