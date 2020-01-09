Путин прибыл в оккупированный Крым посмотреть на крылатые ракеты

Президент РФ прибыл на военные учения в Крым.

Президент России Владимир Путин прибыл в аннексированный Крым, чтобы понаблюдать за запуском ракет. Об этом сообщают российские СМИ.

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В ходе военных учений были выполнены ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами “Калибр“ и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой “Кинжал“.



Во время учений Путин находился на борту российского ракетного крейсера “Маршал Устинов“.



Напомним, возле берегов Украины заметили корабль ФСБ РФ.

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