Newsweek: В Пентагоне считают, что Иран сбил лайнер МАУ по ошибке

Противовоздушная оборона Ирана была активна после ракетного обстрела военной базы США в Ираке.

Источники авторитетного американского журнала Newsweek рассказали, что самолет международных авиалиний Украины был сбит зенитной ракетной системой Ирана. Об этом пишется в публикации Newsweek.

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Представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и сотрудник иракской разведки сообщили журналистом, что самолет был поражен ракетой зенитного ракетного комплекса “Tор-M1“.

Два источника из Пентагона считают, что инцидент произошел случайно. Они рассказали, что противовоздушная оборона Ирана, скорее всего, была активна после ракетного обстрела военной базы США в Ираке.

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Пассажирский Boeing МАУ прекратил передачу данных спустя несколько минут после того, как Иран нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке.

Напомним, ранее было опубликовано фото детали ракеты, которую якобы нашли на месте крушения украинского самолета.

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