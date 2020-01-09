Трамп сомневается, что Боинг МАУ упал по технической причине – CBS

В руководстве США уверены, что самолет сбит иранскими ПВО.

Трамп сомневается, что Боинг МАУ упал по технической причине Фейсбук Белого Дома

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Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что причиной катастрофы украинского Боинга под Тегераном были технические неполадки. Об этом пишет сайт американского телеканала CBS.

У меня есть подозрения на этот счет. Кто-то, на той стороне мог совершить ошибку, - приводит телеканал CBS слова Трампа, сказанные в Белом доме в четверг.

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При этом он напомнил, что полет украинского самолета проходил при “довольно-таки неблагоприятных окружающих обстоятельствах“.

Кроме того, как пишет CBS, официальные лица США уверены, что Иран сбил украинский лайнер.

Источники сообщили CBS News, что разведка США обнаружила сигналы включения радара. Как сообщили CBS News, спутники США также обнаружили два пуска ракеты “земля-воздух“, которые произошли незадолго до взрыва самолета, - пишет американский сайт.

Напомним, чуть ранее издание Newsweek сообщило, что в Пентагоне считают, что Иран сбил лайнер МАУ по ошибке. Противовоздушная оборона Ирана была активна после ракетного обстрела военной базы США в Ираке.

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