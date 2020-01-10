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Соединенные штаты защищают Европу от российской агрессии – Трамп

Комментариев: 3
Дональд Трамп сказал, что НАТО защищает Европу от России.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Огайо сказал, что США защищает Европу от российской агрессии. Об этом сообщили российские СМИ. 

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Однако, по словам президента Трампа, страны-члены НАТО не хотят увеличивать оборонные расходы и недолюбливают его за соответствующие требования.

НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России. А цифры (расходы НАТО на оборону - ред.) снижаются многие годы, последние 15–18 лет… Я пошел к ним и сказал: ребята, вы должны заплатить. Вы — неплательщики! - сказал лидер США.

Президент США регулярно обвиняет союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону. Однако решение об увеличении таких расходов до 2% от ВВП стран-участниц было принято еще на саммите НАТО в 2014 году при президенте США Бараке Обаме. 

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Напомним, ранее Трамп заявил об ужесточении санкций против Ирана.

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Теги: США, Трамп, Европа, Россия
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Комментариев (3)
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МСергей    10.01.2020, 11:38
Оценка:  -4
МСергей
Особенно Северный поток-2.
tulchanin    10.01.2020, 10:57
Оценка:  -1
tulchanin
Эй эй, Трамп не офигел ? Это же Украина защищает ЕС от российской агрессии ! А США так, вторым эшелоном там стоят, за украинским "щитом".
fkrfyfan    10.01.2020, 11:38
Оценка:  -5
fkrfyfan
А что Трамп с хряком поросёнко в своё время так и неразобрались кто же из них защищает Европу от российской агрессии?
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