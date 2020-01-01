Звезда Горца совершил самоубийство

Известный актер ушел из жизни на 52 году жизни. Информацию о смерти подтвердила его жена. Мужчина запомнился ролями в сериалах Горец и Друзья.

Американский актер, сценарист и режиссер Стэн Кирш, звезда сериала Горец, найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. По предварительной версии мужчина свел счеты с жизнью, сообщает телеканал Fox News.

Читай также: В РФ покончил с жизнью журналист: трагедия попала на видео

Информацию о смерти актера подтвердила его супруга Кристин Грин. “Дорогие друзья, мы трагически потеряли нашего любимого Стэна Кирша 11 января. Его так любили, мы все просто опустошены. Спасибо за понимание и уважение к нашей частной жизни в это невероятно трудное время“, - написала она на странице мужа в Facebook.

Стэну Киршу был 51 год. Актер родился в Нью-Йорке. Уже в четыре года начал сниматься в телевизионных рекламных роликах. Известность ему принесла роль Ричи Райана - бессмертного помощника главного героя Дункана Маклауда.

Кирш также был задействован в сериалах Друзья, Лодка любви. Он снимался в фильмах Огненный шторм и Месть мертвецов.

В 2008 году актер основал собственную актерскую студию Stan Kirsch Studios, однако заметного успеха не добился.

Напомним, что бывший зять короля Норвегии покончил с собой.

Также мы сообщали, что в Луцке две сестры выпали из окна на седьмом этаже. Одна из них скончалась, вторая госпитализирована с травмами. Подросткам было по 15 лет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram